بهره مندی 490 دانش آموزان زیر پوشش کمیته امداد ملایر طرح بوستان ولایت

به گزارش خبرنگار مهر علی کولیوند ظهر یکشنبه به همراه فرماندار ویژه ملایر و جمعی از مسئولان شهرستان در جریان بازید از کانون‌های بوستان ولایت در ملایر اظهار داشت: کانونهای بوستان ولایت در ملایر امسال در دو مدرسه حاج طوسی برای دانش آموزان پسر و مدرسه تربیت برای دانش آموزان دختر تشکیل شده است.

وی اعتبار بر آورد شده را توسط کمیته امداد برای این دو کانون 30 میلیون تومان عنوان کرد.

دانش آموز زیر پوشش کمیته امداد ملایر هستند

وی افزود: تعداد 490 دانش آموز زیر پوشش کمیته امداد ملایر در دو کانون زیر نظر 17 مربی مرد و 14 مربی زن آموزش های لازم را در این کلاس ها می بینند.

مدیر کمیته امداد ملایر بیان داشت: از 490 دانش آموز شرکت کننده 260 دانش آموز دختر و 230 دانش آموز نیز پسر هستند که از اول تیر ماه تا 15 شهریور در این کلاس ها حضور دارند.

کولیوند گفت: کلاس های تشکیل شده در هر کانون ده کلاس بوده و دانش آموزان به مدت سه روز در هفته از ساعت 8 صبح تا 12 از کلاس های کانون کمیته امداد بهره مند می شوند.

وی بیان داشت: همچنین علاوه بر این سه روز همه دانش آموزان از اردوهای تفریحی در هر هفته بهره مند بوده و هزینه تغذیه و ایاب و ذهاب نیز برعهده کمیته امداد است.

کولیوند کلاس های کانون های بوستان ولایت در ملایر را شامل، نجوم، رایانه، قرآن و احکام، برق ساختمان، تعمیرات موبایل و لوازم خانگی، معرق کاری، ماکت سازی، شعرو قصه، کلاسهای ورزشی ،نقاشی و طراحی و زبان انگلیسی عنوان کرد.

وی در ادامه تقویت دین باوری و افزایش خود باوری در دانش آموزان ، ایجاد روحیه نشاط و کشف استعدادهای دانش آموزان، تحکیم پیوند با ولایت و تقویت فرهنگ کار و تلاش را از اهداف برگزاری کلاسهای کانون کمیته امداد عنوان کرد.

مدیر کمیته امداد ملایر بیان داشت: دانش آموزان برگزیده شرکت کننده در کلاس ها در پایان به جشنواره استانی و اردوهای کشوری اعزام می شوند.

در پایان فرماندار و مسئولان از دو کانون حاج طوسی و تربیت بازدید کردند.