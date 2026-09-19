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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۲۹

پرچم مردم چناران در شب ۲۰۳ همچنان بااقتدار بالاست

پرچم مردم چناران در شب ۲۰۳ همچنان بااقتدار بالاست

چناران- مردم چناران در دویست‌وسومین تجمعات شبانه، بار دیگر به خیابان آمدند و بر ایستادگی خود برای وطن تأکید کردند. 

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کد مطلب 6952106

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