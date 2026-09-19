https://mehrnews.com/x3d6wK ۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۲۹ کد مطلب 6952106 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۲۹ پرچم مردم چناران در شب ۲۰۳ همچنان بااقتدار بالاست چناران- مردم چناران در دویستوسومین تجمعات شبانه، بار دیگر به خیابان آمدند و بر ایستادگی خود برای وطن تأکید کردند. دریافت 29 MB کد مطلب 6952106 کپی شد مطالب مرتبط میدانداری مشهدی ها در حماسه ۲۰۳ خیابان دعای مردم مشهد پس از اقامه نماز استغاثه انقلاب اسلامی ایران الگوی مقاومت مردم یمن است ۲۰۱ شب میدان داری مردم مشهد برای وطن اجتماع ۲۰۴ مردم مشهدالرضا(ع) برای دفاع از وطن رژه موتورسواران بسیجی در تجمعات شبانه مشهد چراغ خیابان های مشهد با حضور مردم در شب ۲۰۵ همچنان روشن است گرگان در دویستوسومین شب؛ ایستادگی همچنان ادامه دارد دویستوسومین شب در بندرترکمن؛ شعله حضور خاموش نشد تجمع شبانه مردم گلستان به ایستگاه ۲۰۳ رسید برچسبها بیعت با رهبر انقلاب رهبر شهید چناران و بینالود
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