ناکامی قاچاقچیان در خروج احشام قاچاق از مرزهای آذربایجان ‌غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن زینال‌نژاد در تشریح این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح سراسری مقابله با قاچاق دام، مرزبانان هنگ‌های مرزی استان طی یک هفته گذشته با رصد و پایش مستمر نوار مرزی و انجام اقدامات اطلاعاتی، از تحرک قاچاقچیان برای انتقال احشام به خارج از کشور مطلع شدند.

وی افزود: مرزبانان با اشراف اطلاعاتی و انجام گشت و کمین‌های هدفمند در مناطق صعب‌العبور مرزی، در عملیات‌های غافلگیرانه موفق شدند ضمن ناکام گذاشتن قاچاقچیان، ۹۹۵ رأس احشام قاچاق را پیش از خروج از کشور کشف و مهار کنند.

جانشین مرزبانی استان ادامه داد: قاچاقچیان با سوءاستفاده از شرایط جغرافیایی منطقه و پس از رها کردن احشام، از محل متواری شدند که شناسایی و دستگیری عوامل این پرونده با بهره‌گیری از اقدامات اطلاعاتی در دستور کار مرزبانان قرار دارد.

سرهنگ زینال‌نژاد خاطرنشان کرد: برابر اعلام کارشناسان، ارزش احشام کشف‌شده ۳۵۹ میلیارد و ۹۰ میلیون ریال برآورد شده است و مرزبانان با هوشیاری و اشراف اطلاعاتی، اجازه خروج غیرقانونی احشام و قاچاق دام از مرزهای کشور را نخواهند داد.