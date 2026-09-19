ادبیات، شناسنامه فرهنگی جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، ۲۷ شهریورماه، سالروز درگذشت استاد شهریار، به عنوان روز شعر و ادب فارسی نامگذاری شده است و هر سال به همین مناسبت در نقاط مختلف کشور آیین‌های مختلفی با حضور شاعران و هنرمندان برگزار می‌شود.

در همین راستا، شنبه‌شب مراسم گرامیداشت روز شعر و ادب فارسی و بزرگداشت استاد شهریار به همت کانون هنرمندان خراسان جنوبی و با مشارکت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور شاعران، هنرمندان و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی در بیرجند برگزار شد.

در این مراسم، محمد بهنام، عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند اظهار کرد: ۲۷ شهریور، روز درگذشت استاد شهریار، به عنوان روز شعر و ادب فارسی نامگذاری شده است، اما اگر خود استاد شهریار زنده بود و از او می‌خواستند روزی را به عنوان روز شعر و ادب فارسی انتخاب کند، شاید روزی منتسب به حافظ را برای این منظور برمی‌گزید.

وی افزود: حافظ چکیده شعر فارسی است و اشعار حکیم نزاری قهستانی را گرفته و شهد شعر او را به عسل تبدیل کرده است.

بهنام با اشاره به جایگاه شهریار در شعر فارسی بیان کرد: شهریار از دوران کودکی شعر می‌سرود، اما عشق سوزان در زندگی او تحولی ایجاد کرد که حاصل آن سرودن اشعاری دل‌سوز و ماندگار بود.

عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند با قرائت ابیاتی از اشعار استاد شهریار خاطرنشان کرد: عشق با ایثار همراه است و انسان عاشق هیچ‌گاه خود را نمی‌بیند و عشق همواره در مقابل خودخواهی قرار دارد.

وی گفت: شهریار با عشق شاعر بزرگی شد و به جایی رسید که در غزل معاصر، یکی از غزل‌سرایان برجسته به شمار می‌رود.

بهنام ادامه داد: مولوی نیز زمانی که عاشق شد، شاعر شد و اگر عشق، عشق حقیقی باشد، به خداوند منتهی می‌شود؛ عرفا نیز کار خود را با عشق آغاز می‌کنند.

وی عشق را امری مقدس دانست و افزود: استاد شهریار علاوه بر شعر فارسی، منظومه‌ای به زبان ترکی دارد که به زبان‌های مختلف ترجمه شده است و شعر شهریار همراه با صفا و صمیمیت است.

عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند با اشاره به اشعار شهریار در مناسبت‌های مختلف اظهار کرد: شهریار از شاعران انقلابی است که برای مناسبت‌های مختلف شعر سروده و همواره خود را در کنار مردم می‌دید؛ همچنین شهریار شاعر اهل‌بیت(ع) بود و این موضوع به ویژه در شعر او در وصف حضرت علی(ع) تجلی یافته است.

ادبیات، شناسنامه فرهنگی ماست

بهنام با اشاره به اهمیت ادبیات در زندگی انسان گفت: لحظه‌ای بدون ادبیات نمی‌توانیم زندگی کنیم؛ ادبیات تجلی‌گاه فرهنگ جامعه است و هویت ما از ادبیات شکل گرفته و ادبیات شناسنامه فرهنگی ماست، بنابراین در استفاده از ادبیات باید بسیار حساب‌شده عمل کنیم.

وی در ادامه با بزرگداشت شاعران بزرگ این دیار از جمله حکیم نزاری قهستانی، ابن‌حسام خوسفی و یوسفی، ابیاتی از نظامی گنجوی با موضوع شعر و شاعری قرائت کرد.

زبان فارسی؛ زبانی زنده و ماندگار

محمدعلی رحیمی، دیگر عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند که اجرای این مراسم را بر عهده داشت، نیز با بیان اینکه زبان فارسی همچون موجودی زنده است، گفت: معجزه زبان فارسی این است که با وجود حضور واژه‌های بسیار عربی در آن، این کلمات به چشم نمی‌آیند.

وی افزود: فارسی زبانی ماندگار است و همین موضوع سبب شده است مثنوی مولوی به یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های جهان تبدیل شود.

رحیمی با اشاره به زیبایی زبان فارسی بیان کرد: زبان فارسی بسیار زیباست و هرکس با آن به خوبی آشنا باشد، می‌تواند زیبا سخن بگوید.

در ادامه این مراسم، سیدمحمد آذرکار اظهار کرد: جای بسی افتخار است که می‌توانیم شاهنامه فردوسی را بدون واسطه بخوانیم؛ همان‌طور که دیوان حافظ و کلیات سعدی را می‌خوانیم.

وی در ادامه ابیاتی از نظامی گنجوی را قرائت کرد که خوانش زیبای آن با استقبال حاضران مواجه شد.

همچنین مجید فرزین، از شاعران و هنرمندان خراسان جنوبی، غزلی را برای حاضران قرائت کرد که با استقبال و انبساط خاطر حاضران همراه شد.

بهدانی، از شاعران لهجه‌سرای بیرجندی، نیز در ادامه پندنامه‌ای را در قالب شعر لهجه‌ای خواند که حال و هوای مراسم را تغییر داد و با استقبال حاضران روبه‌رو شد.