به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، اظهار کرد: مهم‌ترین هشدار هواشناسی امروز (شنبه، ۲۸ شهریور) مربوط به تلاطم آب‌های دریای خزر است.

وی افزود: از امروز تا صبح دوشنبه (۳۰ شهریور)، ارتفاع موج در سواحل و دور از ساحل استان‌های گیلان، مازندران و گلستان به حدود ۱.۵ متر می‌رسد؛ بنابراین خطر برای شناگران جدی است و توصیه می‌شود تردد شناورهای سبک و تفریحی محدود شود.

اصغری بیان کرد: در استان گلستان، به‌ویژه در مناطق کردکوی، علی‌آباد، کارکنده و مینودشت، از عصر امروز تا ۴۸ ساعت آینده رگبار و رعدوبرق، وزش باد نسبتاً شدید و در مناطق مستعد، گردوخاک پیش‌بینی می‌شود؛ ازاین‌رو لازم است در ترددهای جاده‌ای احتیاط شود.

وی ادامه داد: در استان ایلام نیز وزش باد و گردوخاک می‌تواند به سازه‌های سبک آسیب بزند؛ بنابراین توصیه می‌شود خودروها در مجاورت درختان کهنسال و ساختمان‌های نیمه‌کاره پارک نشوند.

این کارشناس هواشناسی گفت: برای شمال استان اردبیل و همچنین آذربایجان‌غربی و آذربایجان‌شرقی نیز بارندگی پیش‌بینی شده است.

اصغری در پایان خاطرنشان کرد: تا اواسط هفته از شدت گرما در نیمه غربی کشور کاسته می‌شود، اما روز سه‌شنبه (۳۱ شهریور)، به‌ویژه در سواحل دریای خزر، افزایش موقتی و غیرمعمول دما رخ خواهد داد.