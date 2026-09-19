به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی شامگاه شنبه در دویست و سومین شب اجتماع خیابانی مردم انقلابی و بصیر منطقه عبدالمطلب مشهد، با قدردانی از مقاومت و پایداری ارزشمند خواهران و برادران پس از دویست و سه شب برگزاری این تجمعات، اظهار داشت: این تجمعات، میدان قوی و نیرومند مردمی در برابر دشمن است و امیدوارم خداوند متعال بر توان، قدرت پایداری و ایستادگی شما بیفزاید تا این تجمعات و مقاومت‌ها تا مرحله نهایی نابودی دشمن، پایدار بماند.

وی با اشاره به فرارسیدن سالروز ولادت امام حسن عسکری(علیه‌السلام)، پدر امام زمان(عج)، افزود: امشب شب ولادت باسعادت امام عسکری(علیه‌السلام)، پدر امام زمان(عج) است و ما نسبت‌های مختلفی با مولود امشب داریم؛ یک نسبت از ناحیه مقدسه امام هشتم(علیه‌السلام) که امشب میوه دل امام رضا(علیه‌السلام)، یعنی امام عسکری(علیه‌السلام)، به دنیا آمدند و نسبت دوم، پدر امام زمان(عج) است که امام ما، ملجأ، پناه و صاحب امروز ما در همه ابعاد زندگی است.

آیت‌الله علم‌الهدی ادامه داد: امشب پدر امام زنده، حاضر و صاحب خود را که مقدمه ولادت و ظهور وجود مقدس مولای ما امام زمان(عج) است، گرامی می‌داریم و این عید سعید را به همه برادران و خواهران تبریک عرض می‌کنم.

وی با بیان اینکه امام عسکری(علیه‌السلام) در میان ائمه اطهار(علیهم‌السلام) محور و عمده رسالت امامتشان، آماده‌سازی امت و شیعه برای غیبت طولانی امام زمان(عج) بود، تصریح کرد: هدف این بود که طی قرن‌ها و سال‌های متمادی، مردم بتوانند در دوران غیبت امام خود، زندگی دینی و جامعه دینی خویش را حفظ کنند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی گفت: خوشبختانه انقلاب مقدس اسلامی ما در مقام تأمین و فراهم کردن زمینه ظهور آن حضرت در دنیا ظاهر شد. چهل‌وهفت سال است که مردم ما پای این انقلاب ایستاده‌اند و امروز، میزان نگهبانی و پایداری مردم نسبت به این انقلاب که زمینه‌ساز ظهور امام زمان(عج) است، از روزهای نخست بیشتر شده است.

وی با اشاره به شرایط پیروزی انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: آن روزی که این انقلاب به پیروزی رسید، مردم تصور نمی‌کردند یک کودتا انجام گرفته، نظام ستمشاهی سرنگون شده و قرار است یک نظام دینی جایگزین نظام ستمشاهی شود؛ شاه از کشور اخراج شده و قرار است روحانیت، مرجعیت و فتوا در کشور حاکم باشد. برخی این اتفاق را یک کودتا تعبیر می‌کردند که تنها در این کشور رخ داده است.

آیت‌الله علم‌الهدی افزود: آن روز کسی عمق، ماهیت، توسعه و گسترش این انقلاب را درک نمی‌کرد، جز شخص شخیص امام قهرمان‌ساز ما که مؤسس انقلاب بودند و عزیزان وابسته به امام؛ آنان می‌دانستند میدان توسعه و گسترش انقلاب تا کجاست.

وی اظهار داشت: امروز می‌بینیم میدان گسترش انقلاب مقدس اسلامی دیگر تنها این مملکت نیست، بلکه بسیاری از کشورها را دربر گرفته و جامعه انقلابی تشکیل شده است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی برای تبیین این موضوع گفت: برای این مسئله شاهد و نمونه داریم. چندی پیش، به عنوان پیمان مکه، سه کشور عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه با یکدیگر پیمان دفاعی و نظامی بستند؛ به‌گونه‌ای که اگر یکی از این سه کشور مورد تهاجم قرار گرفت، دو کشور دیگر بر اساس این پیمان به کمک آن بیایند و در همه ابعاد نظامی و دفاعی از آن حمایت کنند.