به گزارش خبرگزاری مهر، سفیران و دیپلماتهای خارجی که روز شنبه برای حضور در نهمین جشنواره بینالمللی انگور وارد ارومیه شدند از بازار تاریخی و مسجد جامع این شهر بازدید کردند.
در این بازدید، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی، رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه، شهردار ارومیه و جمعی از مدیران شهرداری، سفیران و دیپلماتهای خارجی را همراهی کردند.
این بازدید که با هدف آشنایی هیئت های دیپلماتیک با ظرفیتهای گردشگری و میراثفرهنگی آذربایجان غربی صورت گرفت، فرصتی ارزشمند برای معرفی جاذبههای تاریخی و معماری اصیل شهری فراهم آورد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانغربی در حاشیه این بازدید گفت: ثبت جهانی مسجد جامع ارومیه و راهیابی آن به فهرست جهانی یونسکو، علاوه بر تقویت جایگاه ارومیه در حوزه گردشگری میراث فرهنگی، زمینه توسعه گردشگری مذهبی در آذربایجانغربی را نیز فراهم میکند.
مرتضی صفری با اشاره به اقدامات در حال انجام برای آمادهسازی مسجد جامع ارومیه اظهار کرد: با جدیت تلاش میشود اقدامات مورد نظر وزارت میراث فرهنگی و یونسکو برای رفع نواقص و آمادهسازی این اثر تاریخی انجام شود تا مسجد جامع ارومیه بتواند به فهرست جهانی یونسکو راه یابد.
وی ادامه داد: مسجد جامع ارومیه از جمله بناهایی است که ظرفیت و قابلیت ثبت در فهرست میراث جهانی را دارد و سال گذشته نیز نام این مسجد در فهرست مساجد نامزد ثبت جهانی قرار گرفت.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانغربی، رفع الحاقات و موانع موجود و آمادهسازی محوطه مسجد جامع ارومیه را از جمله اقدامات ضروری عنوان کرد و گفت: این موارد از سوی کارشناسان وزارت میراث فرهنگی و یونسکو مورد تأکید قرار گرفته است.
در این بازدید کتاب «آذربایجان غربی نگارخانه تاریخ و طبیعت» تقدیم مهمانان خارجی شد.
نظر شما