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۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۶:۴۴

با رای خبرنگاران ورزشی؛

شواین اشتایگر بازیکن سال فوتبال آلمان شد/ یوپ هاینکس بهترین مربی

شواین اشتایگر بازیکن سال فوتبال آلمان شد/ یوپ هاینکس بهترین مربی

خبرنگاران ورزشی باستین شواین اشتایگر کاپیتان دوم بایرن مونیخ و هافبک خلاق و ملی پوش باواریایی ها را به عنوان بهترین بازیکن فصل گذشته آلمان انتخاب کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شواین اشتایگر 92 رای از مجموع 527 رای خبرنگاران آلمانی را به خود اختصاص داد تا عنوان بهترین بازیکن فصل گذشته آلمان را کسب کند. بعد از او دو هم تیمی اش در بایرن یعنی فرانک ریبری با 87 رای و توماس مولر با 85 رای در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.

شواینی که چهارشنبه تولد 29 سالگی خود را جشن می گیرد محصول آکادمی بایرن است و می گوید انتظار دریافت چنین جایزه ای را نداشت.

شواین اشتایگر گفت: واقعا تعجب کردم، فصل گذشته در مقاطع مختلفی خبرنگاران و کارشناسان بیشتر از من انتقاد می کردند تا تعریف و تمجید کنند. این عنوان برای تمام تیم خواهد بود و تک تک بازیکنان بایرن در آن سهیم هستند.

عنوان بهترین مربی سال آلمان نیز به یوپ هاینکس رسید. او با 383 رای خبرنگاران در جایگاه نخست قرار گرفت در حالی که کریستین استریش سرمربی فرایبورگ با اختلافی فاحش و با 77 رای در رده دوم قرار گرفت. یورگن کلوپ سرمربی دورتموند نیز با 19 رای سوم شد.

کد مطلب 2105916

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