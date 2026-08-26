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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۲۶

رئیس ورزش و جوانان ورامین: ۱۰ سمن طی دو سال در شهرستان ثبت شد

رئیس ورزش و جوانان ورامین: ۱۰ سمن طی دو سال در شهرستان ثبت شد

ورامین- رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ورامین، از ثبت رسمی ۱۰ سازمان مردم‌نهاد جوانان در این شهرستان طی دو سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی تاجیک، شامگاه چهارشنبه، در مراسم سمن‌های جوانان شهرستان ورامین با قدردانی از فعالان حوزه جوانان اظهار کرد: اقدامات انجام‌شده در این حوزه موجب شد شهرستان ورامین طی سال گذشته به‌عنوان شهرستان نمونه و نخست استان تهران در حوزه فعالیت‌های اداره ورزش و جوانان معرفی شود.

وی افزود: این موفقیت حاصل تلاش و همراهی مجموعه‌های مختلف و فعالان حوزه جوانان است و توسعه فعالیت‌های اجتماعی جوانان نیز با جدیت دنبال می‌شود.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ورامین با اشاره به وضعیت خانه جوان این شهرستان تصریح کرد: این مجموعه طی ۱۲ تا ۱۳ سال گذشته عملیات عمرانی قابل توجهی نداشت، اما طی یک سال اخیر با همت و پیگیری فرماندار ویژه شهرستان ورامین، بخش قابل توجهی از عملیات عمرانی آن انجام شده است.

تاجیک ادامه داد: در حال حاضر حدود ۸۵ درصد عملیات مربوط به ابنیه خانه جوان تکمیل شده و امیدواریم با ادامه پیگیری‌ها، این مجموعه واقع در میدان ورودی شهرستان تا دهه فجر به بهره‌برداری برسد.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به ظرفیت جوانان خاطرنشان کرد: اعتماد به جوانان بسیار مهم است؛ ما جنگ هشت‌ساله را با جوانان پشت سر گذاشتیم و امروز نیز در عرصه‌های مختلف کشور به توان و ظرفیت جوانان نیاز داریم.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ورامین گفت: اگر به جوانان اعتماد کنیم و فرصت نقش‌آفرینی به آنها بدهیم، بدون تردید می‌توانیم در عرصه‌های مختلف، از جمله جنگ اقتصادی، نیز به موفقیت دست پیدا کنیم.

کد مطلب 6928953

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