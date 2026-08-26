رئیس ورزش و جوانان ورامین: ۱۰ سمن طی دو سال در شهرستان ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی تاجیک، شامگاه چهارشنبه، در مراسم سمنهای جوانان شهرستان ورامین با قدردانی از فعالان حوزه جوانان اظهار کرد: اقدامات انجامشده در این حوزه موجب شد شهرستان ورامین طی سال گذشته بهعنوان شهرستان نمونه و نخست استان تهران در حوزه فعالیتهای اداره ورزش و جوانان معرفی شود.
وی افزود: این موفقیت حاصل تلاش و همراهی مجموعههای مختلف و فعالان حوزه جوانان است و توسعه فعالیتهای اجتماعی جوانان نیز با جدیت دنبال میشود.
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ورامین با اشاره به وضعیت خانه جوان این شهرستان تصریح کرد: این مجموعه طی ۱۲ تا ۱۳ سال گذشته عملیات عمرانی قابل توجهی نداشت، اما طی یک سال اخیر با همت و پیگیری فرماندار ویژه شهرستان ورامین، بخش قابل توجهی از عملیات عمرانی آن انجام شده است.
تاجیک ادامه داد: در حال حاضر حدود ۸۵ درصد عملیات مربوط به ابنیه خانه جوان تکمیل شده و امیدواریم با ادامه پیگیریها، این مجموعه واقع در میدان ورودی شهرستان تا دهه فجر به بهرهبرداری برسد.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به ظرفیت جوانان خاطرنشان کرد: اعتماد به جوانان بسیار مهم است؛ ما جنگ هشتساله را با جوانان پشت سر گذاشتیم و امروز نیز در عرصههای مختلف کشور به توان و ظرفیت جوانان نیاز داریم.
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ورامین گفت: اگر به جوانان اعتماد کنیم و فرصت نقشآفرینی به آنها بدهیم، بدون تردید میتوانیم در عرصههای مختلف، از جمله جنگ اقتصادی، نیز به موفقیت دست پیدا کنیم.
نظر شما