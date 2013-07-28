احمدی نژاد: دولت من حتی یک ساعت بی برنامه نبوده است/ مگر برنامه فقط در سازمان مدیریت است؟

به گزارش خبرنگار مهر محمود احمدی نژاد در دومین گفتگوی تلویزیونی خود پیرامون عملکرد و خدمات دولت های نهم و دهم به مردم که هم اکنون از شبکه اول سیما در حال پخش است در پاسخ به این سئوال مجری مبنی بر اینکه دولت شما گاها متهم به بی برنامه بودن شده است و شاه بیت آن از بین رفتن سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق است که به نوعی تلقی آن بود که دولت به دنبال کار برنامه ای نیست و یا تغییرات مکرر در سطوح ارشد دولت و یا اقداماتی که معمول و روتین در دولت های قبل نبود و این ذهنیت را بوجود آورد که دولت شما می خواهد بدون برنامه حرکت کند آیا شما این را قبول دارید یا خیر، گفت: این دولت هیچگاه بی برنامه نبوده است.

وی افزود: 8 سال دولت کار کرده و امروز می خواهد گزارش کار را بدهد 8 سال کار پرحجم، کار هدفمند با نتایج بسیار گسترده در چند گزارش تلویزیونی نمی گنجد گرچه سعی کرده ایم یک قالبی تهیه کرده ایم که بتوانیم مهمترین ها را بیان کنیم.

رئیس جمهور در خصوص سلسله گزارش های خود به مردم گفت: یک جلسه در همین جا گفتگو کردیم، جلسه ای دیگر در جمع مدیران سازمان صدا و سیما بود و یک جلسه هم به صورت پرسش و پاسخ برگزار شد، در برنامه امروز اولین ها را می گوییم و در جلسه آخر با مردم خداحافظی خواهیم کرد.

احمدی نژاد ادامه داد: در گزارش اول بحث های عمومی دولت را داشتیم و در گزارش دوم مبانی نظری دولت مطرح شد و امروز می خواهیم کارهایی که برای اولین بار اتفاق افتاد و ابعاد ملی و جهانی گرفت را بیان کنیم کارهای کلان، مهم، ابتکارات و نوآوری هایی که شرایط بین المللی را تحت تاثیر قرار داد و یک جلسه دیگری به عنوان خداحافظی خواهیم داشت.

رئیس جمهور با عذرخواهی از همکارانش در سراسر کشور به خاطر خدمات گسترده شان و اینکه ظرفی برای معرفی خدماتشان فعلا در اختیار نیست تصریح کرد: به مرور خدمات همکاران من آشکار و در تاریخ ثبت خواهد شد.

وی افزود: در مورد این سئوالی که مطرح کردید ما از روز اول می دانستیم چکار باید بکنیم و شاید تنها دولتی هستیم که از روز اول با برنامه در تمام بخشها حرکت کردیم و این به معنی آن نیست که انعطاف نداشتیم اما در چارچوب برنامه حرکت کردیم و ما حتی یک ساعت بی برنامه نبودیم که ندانیم چکار انجام دهیم.

احمدی نژاد با بیان اینکه تمام لحظات دولت برنامه برای کار و اجرا وجود داشت تصریح کرد: اینکه می گویید سازمان مدیریت عنوانش برداشته شد عوامفریبی است . مگر برنامه فقط در سازمان مدیریت است تمام وزارتخانه ها معاون بررسی دارند، معاونت برنامه ریزی طبق اصل 26 قانون اساسی معاون رئیس جمهور است و یک نهاد مستقل از رئیس جمهور نیست. ما ساختار آن را به هم نزدیم در آن سازمان فکر می شود، برنامه ریزی می شود و قانون بودجه را تنظیم می کنند نظارت دارند و گزارش تهیه می کنند اما هدفمندتر.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: امروز مجموعه معاونت برنامه ریزی در واقع معاون رئیس جمهور است و در واقع یک اصل قانون اساسی احیا شده است.

وی افزود: بعضی ها فکر می‌کنند برنامه ریزی به عنوان است ما می‌توانیم 100 عنوان درست کنیم و اسم قشنگ روی آن بگذاریم اما مهم محتواست یعنی شما چه برنامه ای از سازمان بخواهید و آن سازمان بتواند هدفمند در آن راستا حرکت کند.

رئیس جمهور در ادامه با بیان این که این خادم کوچک که الان گزارش می دهد از پایین ترین سطح مدیریتی کار را شروع کرده ادامه داد: از معاون فرمانداری کار را شروع کردم و تقریبا همه رده ها را تجربه کرده ام که شهرداری تهران قبل از ریاست جمهوری آخرینش بود. من نیازهای کشور و چرخه کارها را می شناسم. از اول معتقد بودم کشور باید بر اساس قوانین پایه و مادر اداره شود. بدون این قوانین مادر ما باید همش بنشینیم و به سر و کله همدیگر بزنیم.

وی ادامه داد: یکی از اهتمامات ویژه دولت تلاش برای تصویب لوایح قانونی و مادر در کشور بود. قریب به اتفاق قوانین پایه و مادر در کشور همه اش برای این دوره است.

احمدی نژاد افزود: برای اولین بار لایحه اصل 44 در دولت نهم به مجلس داده شد که بر اساس آن تکلیف اقتصاد کشور را مشخص کرد. بیست و چند سال دعواهای زرگری بود که با اصل 44 کاملا این مسئله مشخص شده است.

رئیس جمهور لایحه مالیات بر ارزش افزوده را جزء کارهای زیربنایی دولت دانست که اقتصاد را شفاف کرده و ادامه داد: در خصوص همین لایحه دیدم چه کسانی با آن مخالفت کردند. ما برای تامین مسکن مردم به مجلس لایحه دادیم. لایحه مدیریت حمل و نقل و سوخت جزء کارهای اصلی است که در این دولت انجام شد.

وی با اشاره به لایحه هدفمندی یارانه ها که همه اقتصاد را تحت تاثیر خود قرار داد افزود: هدفمندی یارانه ها جزء همین قوانین پایه است. قانون مبارزه با پولشویی و قانون جامع آب و خاک در این دولت ارائه شد. لایحه جامع مالیاتی را تهیه کردیم که البته تلاش های بسیاری شد که به تصویب نرسد. الان در بخش های بسیاری روشن شده است که باید در بخش هایی مانند کشاورزی، صنعت، مسکن و حمل و نقل و مالیات چه باید بکنیم. این ها همه کارهای این دولت است.

احمدی نژاد با بیان این که این دولت قانونمدار ترین دولت تاریخ است تصریح کرد: قانون مداری را باید در عمل جست و جو کرد نه در دعواهای سیاسی. من یادم نمی آید در این هشت سال از چراغ قرمز یا خط ویژه ای عبور کرده باشیم. این در حالی است که برخی بخش ها از قانون عبور می کنند.

وی با تاکید بر این که از هیچ خط ویژه ای عبور نکردیم گفت: رئیس جمهور باید از قانون اساسی دفاع کند. من به عنوان نماینده ملت اگر بعضی وقت ها به یک مصوبه معترضم اسمش قانون گریزی نیست. یک مورد نتوانستند قانون گریزی علیه دولت اثبات کنند. من به عنوان رئیس جمهور سوگند خوردم حافظ قانون اساسی باشم. قانون اساسی مادر همه قوانین است و اگر درست اجرایی نشود چیزی باقی نمی ماند. این عین قانون مداری است که بگوییم چه چیزی خلاف قانون اساسی است.

احمدی نژاد اظهار داشت: این اسمش قانون گریزی نیست. کسانی که هر جور قانون را تفسیر می کنند قانون گریز هستند. قوانین را نه تنها محترم بلکه تا حدی مقدس می دانیم. آن هایی که دولت را متهم می کنند می خواهند کارهای خود را بپوشانند. چه دلیلی دارد رئیس جمهور قانون را زیر پا بگذارد. دولت که به دنبال منافع شخصی و گروهی نیست که قانون را زیر پا بگذارد.

رئیس جمهور تاکید کرد: مهمترین قوانین کشور در این دولت تدوین و تقدیم مجلس شده است و پایه کشور بر اساس قانون در این دولت ریخته شده است.

احمدی نژاد در پاسخ به سوال مجری برنامه که عده ای می گویند دولت بیشتر به کارهای روبنایی توجه داشته تا کارهای زیربنایی و همچنین حدود 10 میلیون نامه مردمی نمونه ای از همین کارهای روبنایی است گفت: این که کشوری دیوان سالاری سیستمی داشته باشد یک آرزوست. بعید می دانم کسی بتواند ادعا کند می تواند چنین سیستمی را ایجاد کند. آیا آمریکا الان این گونه است کدام کشور این گونه است. اتفاقا این نوع نگاه نشانه کار زیربنایی است و در زندگی مردم تاثیرگذار است.

وی با اشاره به شب های قدر و این حدیث امام علی (ع) به مسئولان حکومتی که کارهای مهم شما را از کارهای جزئی مردم غافل نکند ادامه داد: خیلی از مردم در همین بخش ها مشکل دارند. من مخالف دیدگاهی هستم که می گوید در مسیر توسعه باید بخشی از انسان ها له شود. این نگاه غیر انسانی است. دولت 38 میلیون نامه را جواب داده ولی آیا از کارهای زیربنایی باز مانده است؟ بخش های مهمی از کارهای عمرانی در واقع زیرساخت است. وقتی اقتصاد را درست می کنید باید تولید را سامان دهید و مقدمه تولید زیرساخت است.

وی با اشاره به کارهای زیربنایی دولت ادامه داد: اصل 44 که قانون وسیعی است در این دولت اجرا شد. 16 نهاد جدید برای این قانون تاسیس شد در این دولت واگذاری ها چندین برابر شد که همه اش شفاف بود این ها کارهای زیربنایی است.

رئیس جمهور با بیان این که ای کاش اجازه می دادند از همان اول همه گام های هدفمندی یارانه ها را اجرا کنیم گفت: همه اقتصاد کشور را این قانون تحت تاثیر قرار داده و زیربنایی است. ما صندوق توسعه ملی را به عنوان پشتوانه ای برای تولید تاسیس کردیم که اقدام زیربنایی است.

وی با بیان این که بدهی هایی گندم کاران را از سال 72 داشته اند تسویه کرده ایم گفت: نگاه کنید الان وضع کشاورزان چگونه است. نمی گوییم مطلوب است اما فاصله را ببینید همه این ها حاصل کارهای زیربنایی است.

احمدی نژاد ادامه داد: نقاط کلید اقتصاد کشور مانند مالیات، هدفمندی و اصل 44 دستکاری کرد. من در 25 سال قبل از این دولت سراغ ندارم که این قدر کارهای زیربنایی انجام شده باشد ما بانک قرض الحسنه ایجاد کردیم. در چهارماهه اول سال صادرات غیرنفتی کشور ما با واردات برابر شد. یادمان نرفته قبلا وقتی 200 میلیون دلار به صادرات غیرنفتی اضافه می شد جشن می گرفتند. کدام دولت در گذشته توانسته صادرات غیرنفتی را این چنین افزایش دهد. ما از روز اول با برنامه وارد شده ایم. چندین جلسه با صادر کنندگان داشتیم و نواقص را اصلاح کردیم.

وی گفت: 8 سال پیش تلفن موبایل حدود 2 میلیون تومان بود اما الان با پنج هزار تومان می توان خط تلفن همراه خرید که 2500 تومان شارژ دارد، یعنی قیمت صفر که این اتفاقی نیست.

پایان بخش اول...