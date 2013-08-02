تیم ملی تنیس روی میز هیچ اعزامی ندارد

ابراهیم علیدخت، سرمربی تیم ملی تنیس روی میز در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به این پرسش که "آیا تورنمنتی جایگزین مسابقات اوپن برزیل که قرار بود برادران عالمیان در آن شرکت کنند،شده است"؟، به این موضوع اشاره کرد و در مورد آن توضیح داد.

وی اظهارداشت: تدارک دیدن سفر به این راحتی نیست. در طول سال مسابقات زیادی در کشورهای مختلف برگزار می‌شود اما همه آنها در حدی نیست که ارزش حضور را داشته باشد. گاهی هم شورای برون مرزی با اعزام موافق نیست. همه اینها را گفتم که بگویم فعلا حضور در هیچ مسابقه دیگری در برنامه قرار داده نشده است.

دبیر کمیته فنی فدراسیون تنیس روی میز با بیان اینکه مسابقات انتخابی دسته برتر اوایل شهریورماه با حضور 16 بازیکن برگزار می‌شود، یادآور شد: به واقع تا پیش از برگزاری این مسابقات هیچ اعزامی نخواهیم داشت چون نه زمانی برای هماهنگی داریم و نه اصلا اعزام‌ها و نتایج آن در این مقطع برای‌مان تاثیرگذار است.

علیدخت خاطرنشان کرد: بعد از برگزاری مسابقات دسته برتر و تا پیش از برگزاری رقابت‎های انتخابی تیم ملی قطعا یک اعزام خواهیم داشت اما اینکه این سفر کجا باشد و در آن چه بازیکنانی اعزام شوند، مشخص نیست. اما بعد از مسابقات انتخابی تیم ملی شرایط فرق می‌کند چون ملی‌پوشان مشخص شده‌اند و باید تمرکزمان روی آنها باشد.

وی تصریح کرد: گفت: آخرین رقابت‌های انتخابی برای تیم ملی سال گذشته برگزار شد و در این مدت ملاک اعزام‌ها، نتایج همان مسابقات بود. بنابراین باید فرصتی ایجاد کنیم تا ببینیم سایر بازیکنان در این مدت چه کرده‌اند و تا چه میزان رشد داشته‌اند. بنابراین بیشتر اعزام‌های تیم ملی را به بعد از مسابقات انتخابی تیم ملی موکول می‌کنیم تا به واسطه آن بازیکنان بتوانند برای مسابقات جهانی سال آینده که در بخش تیمی و به میزبانی ژاپن برگزار می‌شود، آماده‌تر شوند.

سرمربی تیم ملی تنیس روی میز در مورد چگونگی مشخص شدن ملی‌پوشان بعد از رقابت‌های انتخابی که آذرماه برگزار می‌شود، توضیح داد و خاطرنشان کرد: مسابقات انتخابی تیم ملی با حضور نفرات برگزیده رقابت‌های انتخابی دسته برتر برگزار می‌شود. مجموع امتیازات انتخابی تیم ملی و دسته برتر تعیین کننده جایگاه بازیکنان خواهد بود. 4 بازیکن عضو تیم ملی می‌شوند اما اینکه چند نفر به صورت انتخابی و چند نفر به صورت انتصابی مشخص می‌شوند، هنوز معلوم نیست.

علیدخت تاکید کرد: بعد از اینکه مسابقات انتخابی تیم ملی برگزار شد، تمرکزمان به طور کامل روی تیم ملی خواهد بود تا بتوانند در مسابقات جهانی ژاپن عملکرد خوبی داشته باشند.

"دلیل لغو اعزام برادران عالمیان به مسابقات اوپن برزیل چه بود؟ آیا این درست است که به دلیل سطح پائین مسابقات این سفر لغو شد"؟، سرمربی تیم ملی تنیس روی میز در پاسخ به این پرسش گفت: آیا تورنمنتی که در آن بازیکنانی با رنکینگ هشتاد، شصت یا 120 حضور دارند، سطح کمی دارد؟ آیا تورنمنتی که به غیر از کمال، دیگر بازیکنان هندی در آن حضور دارند، سطح پائینی دارد؟ شاید خیلی از بازیکنان برتر جهان در این اوپن برزیل شرکت نداشتند اما بازیکنانی هم که برای حضور در مسابقات ثبت نام کرده بودند، سطح کمی نداشتند. در کل همیشه نمی‌توان در پروتوری شرکت داشت که فقط بهترین‌ها در آن حضور دارند.

دبیر کمیته فنی فدراسیون تنیس روی میز یادآور شد که تداخل زمانی با سفر مجارستانی‎ها به ایران و برگزاری اردوی تدارکاتی مشترک باعث لغو اعزام به اوپن برزیل شد.