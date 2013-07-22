به گزارش خبرنگار مهر، در جریان پانزدهمین نشست کمیته فنی فدراسیون تنیس روی میز که یکشنبه شب برگزار شد، اعضای تیم‌های نوجوانان و جوانان بانوان برای اعزام به قطر جهت شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا معرفی شدند.

بر این اساس غزاله ملاطلب، فاطمه جمالی‌فر و مينا پور موسوی ترکیب تیم نوجوانان را در این رقابت‌ها تشکیل خواهند داد. تیم جوانان نیز با در اختیار داشتن زهرا علوی،صبا صفری،مهشيد اشتری و مريم معظمی در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت می‌کند.

مسابقات تنیس روی میز قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا 8 تا 12 شهریورماه در قطر برگزار می‌شود.