  1. ورزش
  2. توپ و تور
۳۱ تیر ۱۳۹۲، ۱۴:۰۱

بانوان پینگ‌پنگ‌باز اعزامی به قطر معرفی شدند

بانوان پینگ‌پنگ‌باز اعزامی به قطر معرفی شدند

تیم‌های تنیس روی میز بانوان با در اختیار داشتن سه بازیکن در رده سنی نوجوانان و چهار بازیکن در رده سنی جوانان در رقابت‌های قهرمانی آسیا شرکت می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان پانزدهمین نشست کمیته فنی فدراسیون تنیس روی میز که یکشنبه شب برگزار شد، اعضای تیم‌های نوجوانان و جوانان بانوان برای اعزام به قطر جهت شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا معرفی شدند.

بر این اساس غزاله ملاطلب، فاطمه جمالی‌فر و مينا پور موسوی ترکیب تیم نوجوانان را در این رقابت‌ها تشکیل خواهند داد. تیم جوانان نیز با در اختیار داشتن زهرا علوی،صبا صفری،مهشيد اشتری و مريم معظمی در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت می‌کند.

مسابقات تنیس روی میز قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا 8 تا 12 شهریورماه در قطر برگزار می‌شود.

 

کد مطلب 2102122

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها