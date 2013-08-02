آموزش غیرحضوری قرآن گامی نو در نمایشگاه قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدیوسف درود، معاون آموزشی مؤسسه قرآنی احسن‌الحدیث با اشاره به رویکرد این موسسه و معرفی فعالیت‌های آن در نمایشگاه بین‌المللی قرآن گفت: مؤسسه قرآنی احسن‌الحدیث با نظارت استاد سیدمحسن موسوی بلده اقدام به آموزش غیرحضوری قرآن در بخش‌های مفاهیم، قرائت و حفظ کرده که در این میان با استفاده از ارتباطات نوین همچون استاد راهنما به صورت تلفنی، اینترنتی، کلاس حضوری جهت پی‌گیری دروس ویژه خواهران و برادران کرده است.

وی افزود: مؤسسه قرآنی احسن‌الحدیث آموزش تربیت استاد قرآن را ویژه خردسالان با محوریت جزء 30 قرآن به صورت مقدماتی و پیشرفته در دو بخش خواهران و برادران آغاز کرده است.

معاون آموزشی مؤسسه قرآنی احسن‌الحدیث با ا شاره به اهم فعالیت‌های مؤسسه قرآنی احسن‌الحدیث تصریح کرد: این مؤسسه در حال برگزاری کلاس‌های واحد برادران با روشی مبتنی بر قرائت‌محوری شامل دوره قرائت روخوانی، دوره قرائت روان‌خوانی، دوره قرائت فصیح‌خوانی، دوره تجوید 1، دوره تجوید 2، دوره حفظ قرآن ویژه بزرگسالان، دوره حفظ قرآن ویژه خردسالان کرده است. همچنین در واحد خواهران علاوه بر دوره‌های فوق‌الذکر کلاس‌های آموزشی با عنوان تفسیر قرآن، کلاس اخلاق، احکام، خوشنویسی، مفاهیم، قواعد صرف و نحو عربی برگزار می‌شود.

دوره‌های آموزش قرآن واحد برادران در صبح‌های جمعه و دوره‌های آموزشی قرآن کریم واحد خواهران صبح روزهای شنبه تا پنج‌شنبه هر هفته برگزار می‌شود.

مؤسسه قرآنی احسن‌الحدیث اقدام به راه‌اندازی سایت اینترنتی به آدرس www.ahsanolhadis.ir کرده است و مطالبی همچون امکان دسترسی به متن و ترجمه تفسیر آیات نورانی قرآن، گلچین اخبار قرآنی، تحویل مسایل قرآنی جامعه، تلاوت تواشیح و ابتهال، پرسش و پاسخ در رشته‌های مختلف قرآنی، لیست کامل برنامه‌های قرآنی در سراسر کشور، مجموعه‌ای از زیباترین تصاویر قرآنی، آشنایی بیشتر با سیره و کلام اهل بیت(ع)، مجموعه‌نفیسی از علوم قرآنی، خلاصه‌ای از درس کلاس‌های استاد موسوی بلده در آن گنجانده شده است.

