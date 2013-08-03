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۱۲ مرداد ۱۳۹۲، ۹:۲۷

خواننده تیتراژ برنامه "ماه عسل" کنسرت می‌گذارد

خواننده تیتراژ برنامه "ماه عسل" کنسرت می‌گذارد

اولین کنسرت مهدی یراحی خواننده تیتراژ برنامه تلویزیونی "ماه عسل" برای اولین‌بار در ماه رمضان در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این خواننده که برای اولین‌بار در اجرای زنده میزبان علاقه‌مندان موسیقی خواهد بود در کنسرتش که ساعت 22 روزهای 15 و 16 مرداد ماه در مرکز همایش های برج میلاد برگزار می شود ضمن اجرای قطعات آلبوم "منو رها کن" که سه سال گذشته آن را روانه بازار موسیقی کرده بود، تیتراژ پرطرفدار برنامه "ماه عسل" را نیز اجرا خواهد کرد.

در این کنسرت که برای اولین بار در ماه رمضان به رهبری امیر علیزاده به صحنه خواهد رفت، رضا تاجبخش، امید حاجیلی، احسان نی‌زن، آرین قیطاسی به عنوان نوازنده حضور خواهند داشت.

مهدی یراحی که آلبوم "منو رها کن" را نزدیک به سه سال پیش روانه بازار موسیقی کشور کرد در این مدت خوانندگی تیتراژهای پرطرفداری از برنامه ‌های نوروزی تا مذهبی را نیز به عهده داشته است.

کد مطلب 2108267

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