به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال استاندارد لییژ شب گذشته در چارچوب رقابتهای لیگ اروپا با نتیجه 2 بر یک از سد خانتی یونان در زمین این تیم گذشت تا برای دیدار برگشت کار سهلی در زمین خودی مقابل این تیم داشته باشد.
برای استاندارد لییژ در این دیدار "بیا مویانگی" در دقیقه 18 و ""سیمان" در دقیقه 74 گلزنی کردند. تک گل خانتی را هم "دیه" در دقیقه 77 به ثمر رساند. قوچان نژاد که در هفتههای اخیر کمتر فرصت حضور در ترکیب استاندارد لییژ را پیدا کرده در دقیقه 76 این بازی به جای مویانگی، زننده گل، وارد میدان شد.
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