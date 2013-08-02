به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال استاندارد لی‎یژ شب گذشته در چارچوب رقابتهای لیگ اروپا با نتیجه 2 بر یک از سد خانتی یونان در زمین این تیم گذشت تا برای دیدار برگشت کار سهلی در زمین خودی مقابل این تیم داشته باشد.

برای استاندارد لی‎یژ در این دیدار "بیا مویانگی" در دقیقه 18 و ""سیمان" در دقیقه 74 گلزنی کردند. تک گل خانتی را هم "دیه" در دقیقه 77 به ثمر رساند. قوچان نژاد که در هفته‌های اخیر کمتر فرصت حضور در ترکیب استاندارد لی‎یژ را پیدا کرده در دقیقه 76 این بازی به جای مویانگی، زننده گل، وارد میدان شد.