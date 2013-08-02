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۱۱ مرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۳۱

قوچان نژاد 15 دقیقه برای استاندارد لی‌یژ به میدان رفت

قوچان نژاد 15 دقیقه برای استاندارد لی‌یژ به میدان رفت

مهاجم ملی پوش ایرانی استاندارد لی‌یژ بلژیک در 15 دقیقه پایانی دیدار این تیم مقابل خانتی یونان در رقابتهای لیگ اروپا به میدان رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال استاندارد لی‎یژ شب گذشته در چارچوب رقابتهای لیگ اروپا با نتیجه 2 بر یک از سد خانتی یونان در زمین این تیم گذشت تا برای دیدار برگشت کار سهلی در زمین خودی مقابل این تیم داشته باشد.

برای استاندارد لی‎یژ در این دیدار "بیا مویانگی" در دقیقه 18 و ""سیمان" در دقیقه 74 گلزنی کردند. تک گل خانتی را هم "دیه" در دقیقه 77 به ثمر رساند. قوچان نژاد که در هفته‌های اخیر کمتر فرصت حضور در ترکیب استاندارد لی‎یژ را پیدا کرده در دقیقه 76 این بازی به جای مویانگی، زننده گل، وارد میدان شد.

کد مطلب 2108286

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