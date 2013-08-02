تجزیه کشورهای اسلامی هدف آمریکا و کشورهای غربی است/ نقش مهم ولایت فقیه در ایجاد بیداری اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی سعیدی ظهر جمعه در مراسم پایانی راهپیمایی روز قدس در مصلی بزرگ امام حمینی شهرکرد اظهار داشت: یکی از اهداق توسعه کشورهای غربی از جمله انگلیس و آمریکا در منطقه خاور میانه مقابله با گسترش دین اسلام و جلوگیری از وحدت اسلامی و حرکت جهانی اسلام و جنبشها است.

وی بیان کرد: آنان برای رسیدن به اهداف خود و تسلط دائمی بر کشورهای اسلامی و خاور میانه چندین حلقه را به کار گرفته اند که مهمترین اقدامات آنها تجزیه کشورهای اسلامی و تشکیل کشورهایی با جمعیت یک یا دو میلیون نفری و دارای اختلافات مرزی است.

وی عنوان کرد: این کشورها تصمیم دارند، کشورهای ترکیه، عراق و سوریه را به قسمت های کوچکتری تجزیه کنند و تشکیلات گروه تروریستی وهابیون یکی دیگر از اقدامات آنان است و در صدد این هستند که در کشورهای عراق، پاکستان و سوریه، مرد به خاک و خون توسط این گروه کشیده شوند.

نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تاکید کرد: گروه واهبیون را رژیم انگلیس پرورانیده و گسترانده است ویکی دیگر از حلقه هایی که کشورهای غربی برای ایجاد توطئه هعای خود استفاده کرده اند تلاش برای ایجاد اختلاف بین مذاهب دینی است.

وی اظهار داشت: یکی ازحلقه هایی که کشور آمریکا برای رسیدن به اهداف خود طراحی کرده بود، ایجاد یک رژیم غیردینی و ضد دینی و نژاد پرست در غرب خاور میانه برای جلوگیری از وحدت آسیا وآفریقا است.

حجت الاسلام علی سعیدی تاکید کرد: این رژیم همان رژیم جعلی اسرائیل است یکی بیش از 60 سال جنایاتی را کمتر در طول تاریخ رخ داده است را انجام داده است.

تصرف نوار نیل و فرات یکی از اهداف رژبم جعلی اسرائیل است

وی گفت: یکی از اهداف رژبم جعلی اسرائیل تصرف نوار نیل و فرات بوده است که تا بتواند منافع سلطه آمریکا را تا ابد تامین کند، اما اکنون با توجه به بیداریهای اسلامی رژیم جعلی اسرائیل یک دیوار بتنی اطراف خود کشیده است.

نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تصریح کرد: از جنایات رزِم صهیونیستی اسرائیل آوار شدن میلیونها فلسطینی و قتل و کشتار میلیونها زن و کودک است.

حجت الاسلام علی سعیدی با اشاره به نقش امام خمینی در احیا دین مبین اسلام، عنوان کرد: امام خمینی روح عزت و هویت و اعتماد به نفس را در کشورهای اسلامی دمید و این بیداری اسلامی و جنبشها در جهان اسلام به خاطر بازگشت روح دین و استقامت به کشورهای اسلامی است.

وی تاکید کرد: امروز اسرائیل هیچ خاصیتی برای کشورهای غربی و آمریکا ندارد و فقط برای این این کشورها هزینه آوری می کند.

وی عنوان کرد: نقش ولایت فقیه و رهبری معجزه عظیمی در ایران و جهان برپا کرده است و موجب جنبش و خیزش و بیداری اسلامی شده است.