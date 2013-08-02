معنای بركت ماه مبارك رمضان/ حدیثی بسیار جالب از پیامبر(ص)

به گزارش خبرگزاری مهر، در تعریف لغوی، زيادي و فراواني كه همره با سعادت باشد را بركت می گويند. قرآن مجید را مبارك می گويند چون بر كتب آسماني ديگر زيادت دارد. "بركت ماه رمضان" هم به این معناست که چون رمضان بر ماههاي ديگر از رحمت و مغفرت زيادت دارد.

با اين تعريف معناي عمر با بركت و مال با بركت و روز، شب، ماه و سال با بركت روشن خواهد شد كه بركت در آنها تنها زيادت نيست، بلكه اگر زيادت درآنها توام با سعادت و نيكبختي باشد، بركت خواهد بود.

موضوع بركت، در بسياري از مخلوقات الهي ديده مي شود، مانند بركت در انبيا، امامان، سرزمين ها و شهرها، كتب آسماني، باران، درختان، روزها، شبها، مومن و به طور خلاصه درآنچه خداوند به انسان مرحمت مي فرمايد. چنانچه اين موضوع در دعاها ديده مي شود.

رسول خدا(ص) می فرماید اگر بدانيد براي شما در ماه مبارك رمضان چيست، هر آينه خدا را زياد شكر خواهيد كرد. هنگامي كه شب اول فرا مي رسد، خداوند بزرگ همه گناهان امتم را مي آمرزد چه گناهان پنهاني و چه آشكار، و براي شما دو هزار درجه بلند مي كند و پنجاه شهر بنا مي نمايد.

در روز دوم؛ به هر گامي كه شما در آن روز بر مي داريد، عبادت يك سال و پاداش يك پيامبر مي نويسد و براي شما روزه يك سال نوشته مي شود.

روز سوم؛ به عدد هر موي كه در بدن هاي شماست بارگاهي در فردوس از دُر سفيد مرحمت مي كند كه در بالاي آن، دوازده هزار خانه از نور و در پايين آن، دوازده هزار خانه كه در هر خانه هزار تخت، بر روي هر تختي حوريه هايي است و بر شما در هر روزي هزار فرشته درآيد كه با هر يك هديه اي است.

در روز چهارم؛ در "بهشت خلد"هفتاد هزار قصر به شما عطا مي فرمايد كه در هر قصري هفتاد هزار خانه در هر خانه اي پنجاه هزار تخت، بر هر تختي حوريه هايي است كه در نزد آنها، هزار كنيز مقنعه زده هست كه هر كدام از آنها، از دنيا و آنچه در آن است بهتر مي باشد.

در روز پنجم؛ خداوند در "جنة الماوي" هزارهزار شهر مرحمت مي كند كه در هر شهري هفتاد هزار خانه، در هر خانه اي هفتاد هزار سفره، در هر سفره اي هفتاد هزار ظرف و در هر ظرفي شصت هزار رنگ از غذا است كه به يكديگر شبيه نيستند.

در روز ششم؛ خداوند"در دار السلام" صد هزار شهر مرحمت مي كند كه در هر شهري صدهزار خانه، در هر خانه اي صد هزار اتاق، در هر اتاقي صد هزار تخت از طلا، طول هر تختي هزار ذراع"500 متر" است، بر تختي همسري از حور العين نشسته است كه از سي هزار روپوش بر تن دارد كه با دُرو ياقوت بافته شده اند كه هر يك از آنها را صد كنيز بر مي دارد.

روز هفتم؛ خداوند در "جنة النعيم" پاداش چهل هزار شهيد و چهل هزار صديق مرحمت مي كند.

روزهشتم؛ خداي بزرگ، عمل شصت هزار عابد و شصت هزار زاهد عطا كند.

روزنهم؛ خداوند بزرگ پاداش هزار عالم و هزار اعتكاف كننده و هزار پيكار كننده مرحمت كند.

روز دهم؛ خداوند بزرگ پاداش برآوردن هفتاد هزار حاجت مرحمت نموده، براي شما خورشيد، ماه، ستارگان، جنبندگان، پرندگان، درندگان، هر سنگ كلوخ و خشك و تري،ماهيان در درياها و برگها بر درختان طلب آمرزش كنند.

روز يازدهم؛ خداوند بزرگ براي شما ثواب چها ر حج و عمره كه در هر حجي با پيامبري از پيغمبران و هر عمره اي با صديق يا شهيدي به جاي آورده شده باشد،مقرر فرموده است.

روز دوازدهم؛ خداوند بزرگ بديهاي شما را به خوبي مبدل مي سازد و حسنات شما را چندين برابر قرار داده و براي شما بهر هر حسنه اي هزار هزار حسنه مي نويسد.

روز سيزدهم؛ خداوند بزرگ براي شما مثل عبادت اهل مكه و مدينه مي نويسد و به اندازه هر سنگ و كلوخي كه ما بين مكه و مدينه است شفاعت مرحمت مي فرمايد.

روز چهاردهم؛ گويا شما آدم و نوح و بعد ازآنها ابراهيم و موسي و بعد از آنها داوود و سليمان را ملاقات نموده ايد و گويا با هر پيغمبري دویست سال عبادت كرده ايد.

روز پانزدهم؛ خداوند بزرگ حاجت هايي از حاجت هاي دنيا و آخرت شما را بر مي آورد و آنچه را كه به ايوب(ع)مرحمت كرده به شما عطا فرمايد و براي شما، حمله عرش طلب آمرزش مي نمايند و خداوند بزرگ در روز قيامت چهل نور مرحمت كند ده تاي آن در طرف راست و ده تاي آن در جلو و ده تا در پشت شما.

روز شانزدهم؛ زماني كه از قبر خارج شديد خداوند به شما شصت حُله براي پوشش و شصت شتر براي سواري عطا كند و ابري را فرستد كه از گرما و حرارت آن روز، شما را سايه افكند.

روز هفدهم؛خداي بزرگ مي فرمايد؛ به راستي كه من آنها را با پدرانشان آمرزيدم و سختي هاي روز قيامت را از آنها بر داشتم.

روز هجدهم؛ خداوند بزرگ جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل و حمله عرش و كروبيين را امر فرمايد كه تا سال آينده براي امت محمد(ص) طلب مغفرت نمايند و خداوند بزرگ در روز قيامت ثواب بدريين "رزمندگان جنگ بدر" را به شما مرحمت كند.

روز نوزدهم؛ هيچ فرشته اي در آسمانها و زمين باقي نمي ماند مگر آنكه هر روز از خداي خود براي زيارت قبرهاي شما اجازه مي گيرند و با هر فرشته اي هديه اي و نوشابه اي هست.

پس زماني كه روز بيستم فرا رسد خداوند بزرگ به سوي شما هفتاد هزار فرشته بر انگيزد كه شما را از هر شيطان رانده شده نگهداري كند و براي شما به اندازه هر روزي كه روزه گرفته ايد، روزه صد سال بنويسد و ميان شما و آتش، گودالي قرار دهد و به شما ثواب تورات و انجيل و زبور و فرقان را قرائت كرده مرحمت مي نمايد.

روز بيست و يكم؛ خداوند قبر را بر شما به مقدار هزار فرسخ وسيع مي نمايد از شما تاريكي و وحشت را بر مي داد، قبرهاي شما را چون قبور شهدا قرار مي دهد و صورت هاي شما را به مانند صورت يوسف فرزند يعقوب در مي آورد.

روز بيست و دوم؛ خداوند بزرگ، ملك الموت را آنچنان كه به سوي انبيا مي فرستد، به سوي شما بر مي انگيزد و از شما ترس و هراس منكر و نكير را بر طرف مي سازد و غصه دنيا و عذاب آخرت را از شما دور مي سازد.

روز بيست و سوم؛ شما بر روي صراط با پيغمبران و صديقين و شهدا عبور خواهيد نمود و گويا شما هر يتيمي از امت مرا، سير نموده و هر عرياني از امتم را پوشانيده ايد.

روز بيست و چهارم؛ شما از دنيا نمي رويد مگر آنكه هر فردي از شما جاي خود را نسبت به كل بهشت مي بيند و به هر فردي ثواب هزار مريض و هزار غريب كه به خاطر طاعت خداي بزرگ از ديار خود خارج شده باشند داده مي شود و به شما ثواب آزاد كردن هزار بنده از فرزندان اسماعيل را مي دهد.

روز بيست و پنجم؛خداوند بزرگ براي شما در زير عرش هزار بارگاه سبز كه بر سر هر بارگاه، سايباني بزرگ از نور هست، بنا كند در آن هنگام خداي تبارك و تعالي گويد؛ اي امت محمد منم پروردگارشما و شما بندگان من و كنيزان من هستيد در اين گنبدها در سايه عرش من قرار گيريد و بخوريد و بياشاميد، نوش جانتان! پس بر شما ترسي نيست و غمگين نخواهيد بود.

و چون روز بيست و ششم، فرا رسد خداوند با رحمت به سوي شما نظر كند پس همه گناهانتان به غير از خونريزي و حقوق مالي مردم بر شما را مي آمرزد و خانه شما را از غيبت و دروغ و بهتان،هر روزي هفتاد مرتبه پاك سازد.

روز بيست و هفتم؛ پس گويا شما هرمومن و مومنه اي را ياري نموده و هفتاد هزار برهنه را پوشانيده،هزار پيكار كننده را خدمت كرده و هر كتابي كه خداي بزرگ بر پيغمبرانش نازل فرموده،قرائت كرده ايد.

روز بيست و هشتم؛خداوند بزرگ در "جنة الخلد"صد هزار شهر از نور قرار مي دهد و در"جنة الماوي"صد هزار قصر از نقره عطا مي فرمايد و در "جنة الفردوس" صد هزارشهر كه در هر شهري هزار اتاق است،مقرر مي نمايد و در "جنة الجلال" صد هزار منبر از مشك، درون هر منبر هزار خانه از زعفران در هر خانه هزار تخت از دُر و ياقوت كه بر هر تختي همسري از حور العين هست، مرحمت فرمايد.

چون بيست و نهم فرا رسد،خداوند بزرگ هزار هزار محله، درون هر محله اي بارگاهي سفيد"نوراني" در هر بارگاه تختي از كافور سفيد بر روي آن هزار فرش از سندس سبز،روي هر فرشي زني بسيار زيبا و چشم مشكي كه هفتاد هزار حله بر تن داشته، بر سرش هشتاد هزار روپوش قرار داشته كه هر روپوشي با دُرو ياقوت آراسته شده باشد عطا فرمايد.

پس چون روز سي ام تمام شود خداوند بزرگ به هر روزي كه بر شما گذشته ثواب هزار شهيد و هزار صديق دهد و عبادت پنجاه سال و روزه دو هزار روز بنويسد و براي شما به عدد آنچه رود نيل مي روياند، درجه بالا مي برد و برائت "بيزاري" از آتش و جواز عبور بر صراط و امان از عذاب مقرر فرمايد.

و براي بهشت دري است كه به آن "ريان" گفته مي شود آن در تا روز قيامت باز نخواهد شد، آنگاه از براي مردان و زنان روزه دار امت محمد(ص) گشوده خواهد گرديد. سپس رضوان كه خازن بهشت است. ندا مي كند"يا امة محمدهلموا الي الريان" اي امت محمد!به سوي ريان بشتابيد سپس امت پيامبر(ص) از اين در وارد بهشت خواهند شد.

پس هر كه در ماه مبارك رمضان آمرزيده نشود در چه ماهي آمرزيده خواهد شد؟ "و لا حول و لا قوة الا با لله". خداوند ما را بس و خوب وكيلي است.*

روايت مذكور بسيار قابل دقت و تامل است و بايد دانست كه زيادتي و فزوني در اين ماه،بسيار قابل توجه و اهميت مي باشد.

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* وسائل الشیعه، ج 7، ص 174 و بحار الانوار، ج 93، چاپ جدید، ص 351 تا 356