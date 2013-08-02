استکبار راه تفرقه افکنی بین امت اسلامی را در پیش گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن كازرونی در خطبه های نماز جمعه اين هفته كرج اظهار داشت: راهی که امروز نظام سلطه و استکبار برای مقابله با اسلام در پیش گرفته، تفرقه افکنی و اختلاف است.



وی رژيم جعلی صهيونيستی را ننگ بشريت خواند و ادامه داد: صهيونيسم در آموزه های خود، انسانهای مذاهب ديگر را حيوان قلمداد می كندكه اين تفكر برای بشريت خطرناك و مسموم است.



وی گفت: امروز بايد تمام آزاديخواهان جهان برای نابودی اين رژيم جعلی دست در دست هم دهند. زیرا این رژیم درصدد تفرقه افکنی بین امت اسلامی است



آیت الله كازرونی اتحاد و همبستگی بين مسلمانان را مهمترين راه مقابله با نقشه های شوم ر‍ژيم اشغالگر قدس و نظام سلطه برشمرد و تصریح کرد: امروز بيداری اسلامی و اتحادبين مسلمانان مرهون انديشه های والای امام راحل (ره) است.



اما جمعه کرج نامگذاری روز جهانی قدس در آخرين جمعه ماه مبارك رمضان رايك حركت سياسی و عبادی دانست و گفت: امام خمينی (ره ) با بصيرت و اندشته والای خود موضوع فلسطين را از بحث عربی بودن خارج كرد و به آن رنگ و بوی اسلاميت و انسانيت داد.



وی با بیان اینکه اكنون مردم در بيش از ۸۰ كشور جهان موضوع فلسطين را مشكل خود می دانند افزود: مردم در این کشورها در روز قدس يك صدا و همدل جنايات صهيونيست ها را محكوم می كنند.



امام جمعه كرج تصريح كرد: آزادی قدس شريف، امروز خواسته تمام مستضعفان جهان است كه اين انديشه از حيطه قدرت ها خارج و در تفكر ملت ها قرار گرفته است.



وی با اشاره به تحولات كشور سوريه افزود: استكبار جهاني با حمايت از تروريست ها اين كشور حامی مقاومت را به مخروبه تبديل كرده است و کشورهای اسلامی باید بیش از گذشته وحدت و هوشیاری خود را حفظ کنند.



