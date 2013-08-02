نماینده شنای ایران به مرحله نهایی نرسید

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از صوفیه بلغارستان، قاسم مقیسه تنها شناگر ایران در مسابقات المپیک ناشنوایان، امروز جمعه در ماده 100متر کرال سینه با حریفان خود به رقابت پرداخت ولی از رسیدن به مرحله نهایی بازماند.

در این ماده 58 شرکت کننده از کشورهای مختلف حضور داشتند. مقیسه در دو روز گذشته در مواد 50 متر کرال سینه، کرال پشت و قورباغه هم شرکت کرده و از رسیدن به مرحله نهایی بازمانده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات المپیک ناشنوایان تا روز سیزدهم مردادماه ادامه دارد. مریم خدابنده و سحر حسینی‌نژاد (تکواندو)، زهرا ابراهیمی (پومسه)، محمدرضا هوشیار، بهاره صفری، فاطمه قلی زاده و عاطفه بعیات (کاراته) و محمد کاظم‌زاده و میثم عابدی (تکواندو)، مهدی بخشی، مجید توکلی، محمد مرادی و محمد امین نعمتی (کشتی فرنگی)، میثم اخوان و مرتضی جدایی (کاراته)، تیم کاتای تیمی مردان به مدال برنز دست یافتند، حسین کرمی)پومسه)، سجاد پیرایقرچمن (دوومیدانی) و میثم قبشه دزفولی (کشتی فرنگی) 3 مدال نقره و محمد خدایار، امیر دانیالی، مژده مردانی (کاراته) و تیم کاراته سبک کومیته چهار مدال طلای کاروان رمضان را کسب کرده اند.

