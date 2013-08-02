"جدایی" صاحب مدال برنز المپیک ناشنوایان جهان شد

به گزارش خبرنگار مهر، در وزن منهای 84 کیلوگرم مبارزات روز پایانی پیکارهای کاراته فرنگی قهرمانی المپیک ناشنوایان جهان در کشور بلغارستان، سیدمرتضی جدایی یکی از مدال آوران تیم ملی کاراته ناشنوایان کشورمان بود تا ایران قهرمان کاراته المپیک ناشنوایان جهان لقب بگیرد.

سیدمرتضی جدایی در وزن خود در نخستین مبارزه باید به مصاف حریفی از کشور چین تایپه می رفت تا گام نخست برای موفقیت در این رقابت‌ها را بردارد اما این مبارزه نزدیک و نفس گیر به سود حریف به پایان رسید و بدین ترتیب جدایی نماینده قم در این رقابت ها کار خود را با باخت آغاز کرد.

شکست در این مبارزه موجب شد تا سیدمرتضی جدایی به گروه بازنده ها رفته و در تلاش برای کسب مدال کار خود را در این بخش ادامه بدهد و بدین ترتیب دیگر شکستی را متحمل نشد تا همچون دیگر کاراته کای قمی یعنی میثم اخوان صاحب نشان برنز این پیکارها شود.

در گروهی که سیدمرتضی جدای در آن رقابت می کرد چهره‌های مطرحی حضور داشتند و کاراته کای توانمند قمی با توجه به تجربه و انگیزه بالایی که داشت در جدول بازنده ها امید خود به کسب مدال را حفظ کرد و در نهایت صاحب نشان برنز شد.

در وزن منهای 84 کیلوگرم سیدمرتضی جدایی با توجه به حضور حریف چین تایپه ای در دیدار فینال، در گروه شانس مجدد رفت و در دیدار رده بندی به حریفی از کشور ترکیه برخورد کرد و این مبارزه را با پیروزی به پایان برد و بدین ترتیب به مدال برنز دست پیدا کرد.

گفتنی است: مسابقات کاراته اولین بار است که در المپیک برگزار می‌شود و تیم ملی کاراته اعزامی ناشنوایان کشورمان توانست سه مدال طلا و چهار برنز بخش مردان این رقابت ها را از آن خود کند، در حالی که مسابقات المپیک ناشنوایان تا روز سیزدهم مردادماه ادامه دارد.

میثم اخوان و مرتضی جدایی از استان قم در کومیته انفرادی و کاتای تیمی رشته کاراته، تیم کاتای تیمی مردان، محمد خدایار، امیر دانیالی، مژده مردانی و تیم کاراته سبک کومیته چهار مدال طلای کاروان اعزامی ورزشکاران ناشنوای کشورمان را کسب کردند.