امسال 72 هزار تن محصول باغی در همدان برداشت شده است

حجت الله شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه امسال به دلیل سرما زدگی و تگرگ بیش از 70 هزار تن خسارت به محصولات وارد شد، افزود: پیش بینی می شود تا پایان برداشت محصولات باغی 615 هزار تن انواع محصولات باغی برداشت شود.

وی با اشاره به اینکه 95 درصد زردآلوی استان برداشت شده است، ادامه داد:آلبالو و گیلاس استان به طور صد در صدی برداشت شده است.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با بیان اینکه پارسال چهار هزار و 215 تن آلبالو در استان همدان برداشت شد، افزود: امسال چهار هزار و 327 تن آلبالو برداشت شده است.

سال گذشته دو هزار و 930 تن گیلاس در استان همدان برداشت شد

شهبازی با اشاره به اینکه سال گذشته دو هزار و 930 تن گیلاس در استان همدان برداشت شد، ادامه داد: امسال دو هزار و 905 تن گیلاس برداشت شد که نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه اغلب محصولات باغی در داخل استان مصرف می شود، اظهار داشت: ممکن است در آینده بخشی از گردو، هلو و شلیل، سیب و انگور به خارج از استان صادر شود.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به اینکه بیشترین خسارت سرمازدگی در محصول انگور بوده است، عنوان کرد: پارسال 356 هزار تن انگور برداشت شد.

حجت الله شهبازی با اشاره به اینکه پیش بینی می شود امسال 350 هزار تن انگور برداشت شود، اظهار داشت: پیش بینی می شد امسال 392 هزار تن انگور برداشت شود که سرمازدگی و تگرگ موجب شد که 43 هزار تن خسارت به باغ های انگور وارد شود.