آریا عظیمی‌نژاد آهنگساز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب که ساخت موسیقی برای فیلم "خواب‌زده‌ها" به کارگردانی فریدون جیرانی تجربه بسیار متفاوتی است، گفت: به تازگی جلساتی را با فریدون جیرانی کارگردان فیلم سینمایی "خواب‌زده‌ها" داشتم که وی خواسته‌ها و نظرات خود را برای چگونگی ساخت موسیقی این فیلم با من در میان گذاشت. همچنین تصاویر و مونتاژ نهایی فیلم را به من داد و در این جلسه نوع موسیقی، فرم و ساختار آن مشخص شد.

وی با اشاره به این مطلب که به دلیل نوع داستان "خواب‌زده‌ها" موسیقی متفاوتی باید برای آن در نظر گرفت، توضیح داد: "خواب‌زده‌ها" داستانی درام و طنز دارد. این دو تم متفاوت موسیقی متفاوتی را می‌طلبد چراکه باید با استفاده از موسیقی به لحظات طنز و درام فیلم کمک کرد.

آهنگساز فیلم سینمایی "میم مثل مادر" ادامه داد: نمی توانم بگویم موسیقی این فیلم چه خواهد شد، چرا که در حال حاضر تنها تعدادی ایده دارم که هیچ کدام را اجرایی نکرده ام. موسیقی "خواب‌زده‌ها" اولین کار از این جنس است که کار می‌کنم و به نوعی اولین تجربه‌ام در این زمینه خواهد بود.

عظیمی‌نژاد گفت: البته نباید فراموش کرد که "خواب زده‌ها" خود کاری متفاوت است، هرچند در ابتدای داستان فضای فرحبخشی حاکم است اما در نهایت طنز در فیلم کمرنگ‌تر شده و داستان جدی می‌شود. در چنین شرایطی موسیقی فیلم نیز همراه با تغییر و تحول در داستان، تغییر پیدا می‌کند.

آهنگساز سریال "پایتخت" ادامه داد: هرچند موسیقی فیلم جدید جیرانی در بخش اول داستان به نوعی معرف فضای طنز در فیلم است، اما تمام تلاش خود را خواهم کرد تا فضای پنهان داستان خط مشی موسیقی هم باشد.

عظیمی‌نژاد که موسیقی سریال "دودکش" را هم ساخته است در پایان در این باره بیان کرد: چون این سریال طنز بود با صحبت هایی که با محمد حسین لطیفی کارگردان اثر داشتیم، تصمیم بر این شد که در سکانس‌های کمدی سریال، موسیقی نداشته باشیم و بیشتر در بخش هایی که خانواده دچار مشکل شده است، موسیقی به گوش برسد که برآیند این تفکر ترانه تیتراژ متفاوت این سریال است.

"خواب‌زده‌ها" یک کمدی عاشقانه است که داستان دختری با نام نازگل مشرقی دختر مجرد جنوب شهری را روایت می کند که به دلیل مشکلات اقتصادی زندگی اش در حال فروپاشی است. آشنایی اتفاقی وی با فیروز نشاط کارخانه‌دار مجرد، زندگی اش را دچار حادثه های جدیدی می کند...

در این فیلم بازیگرانی چون فرهاد اصلانی، ساره بیات، صابر ابر، شقایق فراهانی، ملیکا شریفی نیا، رویا میرعلمی، حسن تسعیری و اکبر عبدی حضور دارند.