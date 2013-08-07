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۱۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۰:۴۷

رویترز:

ژاپن پول مالیات دهندگان را صرف جمع آوری آب آلوده به مواد رادیواکتیو می کند 

ژاپن پول مالیات دهندگان را صرف جمع آوری آب آلوده به مواد رادیواکتیو می کند 

یک رسانه غربی در گزارشی با اشاره به تلاش دولت ژاپن برای پاکسازی نیروگاه فوکوشیما از صرف پول مالیات دهندگان برای جمع آوری آب آلوده به مواد رادیواکتیو خبر داد. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مقامات ژاپنی اعلام کردند که دولت ژاپن نقش بیشتری را در پاکسازی نیروگاه هسته ای فوکوشیما ایفا خواهد کرد و پول مالیات دهندگان را صرف جمع آوری آب آلوده به مواد رادیواکتیو می کند.

این اظهارات همزمان با تلاش شرک برق توکیو برای مهار جریان آب سمی نیروگاه فوکوشیما به اقیانوس است.

در همین حال "یوشیهیده سوگا" سخنگوی دولت ژاپن اعلام کرد که جمع آوری آب رادیواکتیو موضوعی بسیار جدی بوده و شینزو آبه نخست وزیر از مقامات وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت خواسته تا این موضوع را پیگیری کنند.

روزنامه نیکی نیز در گزارشی نوشت این بودجه برای فریز کردن خاک به منظور جلوگیری از نشت آب زیرزمینی به ساختمان‌ های راکتور استفاده می‌شود، پروژه ای که هزینه آن بیش از ۴۰ میلیارد ین  (410 میلیون دلار) تخمین زده می شود. 

کد مطلب 2111655

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