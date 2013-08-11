هر روز 300 تن آب آلوده به مواد رادیواکتیو از نیروگاه فوکوشیما وارد اقیانوس آرام می شود 

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه در گزارشی نوشت: آبهای آلوده به مواد رادیواکتیو نیروگاه فوکوشیما دایچی وارد اقیانوس آرام شده و زندگی جانداران دریایی را تهدید کرده است.

وزارت محیط زیست ژاپن نیز اعلام کرده است که هر روز 300 تن آب آلوده به مواد رادیواکتیو از نیروگاه فوکوشیما که بر اثر سونامی سال 2011 دچار آسیب شد، به اقیانوس نشت می کند که این میزان در مقایسه با دو سال گذشته بسیار بیشتر شده است.

در همین حال دولت ژاپن از تصمیم خود برای ایفای نقش پر رنگ تر برای مقابله با نشت آبهای رادیواکتیو مخزنهای زیر زمینی خبر داد و اعلام کرد: دولت به جای واگذاری مسئولیت جلوگیری از نشت مواد رادیواکتیو به شرکت تپکو خود وارد عمل می شود.

یوشیکازو ناگایی سخنگوی شرکت تپکو دلیل کندی این شرکت را در جهت مقابله با نشت زیرزمینی آبهای آلوده به مواد رادیو اکتیو تمرکز کارشناسان بر روی خنک کردن رآکتورها عنوان کرد زیرا داغ شدن رآکتورها خطرات بیشتری را به همراه خواهد داشت.

در همین حال "یوشیهیده سوگا" سخنگوی دولت ژاپن اعلام کردجمع آوری آب رادیواکتیو موضوعی بسیار جدی بوده و شینزو آبه نخست وزیر از مقامات وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت خواست این موضوع را پیگیری کنند.

روزنامه نیکی نیز در گزارشی نوشت این بودجه برای فریز کردن خاک برای جلوگیری از نشت آب زیرزمینی به ساختمان‌های راکتور استفاده می‌شود، پروژه ای که هزینه آن بیش از ۴۰ میلیارد ین (410 میلیون دلار) تخمین زده می شود.