7 خبرنگار فعال دامغانی در آئینی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان دامغان صبح چهارشنبه در آئینی که با حضور جمعی از اعضای خانه مطبوعات، خبرنگاران مطبوعات و خبرگزاری های شهرستان دامغان در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد ضمن تبریک فرارسیدن 17 مرداد روز خبرنگار و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خبرنگار اظهار داشت: خبرنگاران از یک شغل سخت برخور دارند و هدف آنان نیز اطلاع رسانی و انعکاس صحیح اخبار به جامعه است.

مرتضی علی آبادی افزود: خبرنگاران و اصحاب رسانه در تمامی عرصه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ورزشی حضوری پررنگ دارند و این حضور قابل تقدیر است.

وی با بیان اینکه خبرنگاران در خلق حماسه سیاسی سالجاری نقش مهم و اساسی داشتند خاطر نشان ساخت: خبرنگاران باید با اطلاع رسانی بتوانند جامعه را از رویدادها مطلع کنند و آنان را در جریان اقدامات و فعالیت ها قرار دهند.

فرماندار شهرستان دامغان با تقدیر از زحمات و تلاش های خبرنگاران شهرستان گفت: انصافاً خبرنگاران شهرستان در انعکاس اخبار و گزارشات با مجموعه مدیریت شهرستان همراهی و همکاری خوبی داشتند و امیدورایم این تلاش ها، همراهی و همکاری خبرنگاران در تمامی عرصه ها تقویت شود.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دامغان نیز در ابتدای این نشست با اشاره به اینکه 40 نفر در این شهرستان عضو خانه مطبوعات هستند، افزود: در طول سالجاری یکدوره کارگاه آموزشی خبرنویسی با حضور جمعی از خبرنگاران برگزار شد که پس از انجام آزمون به شرکت کنندگان گواهینامه پایان دوره اعطا شد.

محمد لک زایی ضمن بیان اینکه قلم ها و قدم های خبرنگاران باید در جهت حفظ ارزشها باشد، تصریح کرد: خبرنگاران باید با علم و آگاهی بالا در انعکاس اخبار و گزارشات تلاش کنند و آحاد جامعه را در جریان اخبار و گزارشات قرار دهند.

وی گفت: خبرنگاران شهرستان دامغان با کمترین امکانات تلاش می کنند که اخبار صحیح را به جامعه منتقل کنند و مسئولان نیز باید از خبرنگاران حمایت و به آنان اعتماد کنند.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دامغان از بیمه شدن شش خبرنگار دامغانی از سوی صندوق نویسندگان، هنرمندان و روزنامه نگاران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز خبر داد.

در پایان این آئین از آقایان قربانعلی قریب مسئول دفتر خبری صدا و سیمای مرکز سمنان، سید علی میرعمادی نماینده و خبرنگار خبرگزاری مهر، رضا خوری تصویر بردار صدا و سیمای مرکز سمنان، محمد ابراهیم خوری مسئول نمایندگی خانه مطبوعات استان سمنان در شهرستان دامغان، محمد صرفی خبرنگار خبرگزاری دامغان نیوز، سید محمدرضا (وحید) هاشمی مدیر مسئول دوهفته نامه عصر یاس به عنوان هفت خبرنگار فعال شهرستان دامغان با اهدا لوح و جوایزی تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

آئین تقدیر و تجلیل از خبرنگاران فعال شهرستان دامغان از سوی روابط عمومی فرمانداری شهرستان دامغان و با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دامغان برگزار شد.