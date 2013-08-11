اسرائیل به حاکمیت کامل مصر احترام می گذارد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما، موشه یعالون وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این رژیم به حاکمیت کامل مصر احترام می گذارد و نسبت به فعالیت های نظامی روزافزون گروه های افراطی در صحرای سینا هوشیار است.

وی با اشاره به اخبار منتشر شده مبنی بر حمله هوایی رژیم صهیونیستی به صحرای سینا ادعا کرد اسرائیل هرگز اجازه نخواهد داد شایعاتی که از روز گذشته درباره دخالت نظامی ما در صحرای سینا مطرح شده است به معاهده صلح تل آویو با مصر آسیب برساند.

برخی رسانه های خارجی روز گذشته از حمله هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به صحرای سینا خبر دادند و این در حالی است که "احمد محمد علی" سخنگوی نیروهای مسلح مصر این مسئله را تکذیب و اعلام کرد که حمله انجام شده توسط ارتش مصر انجام شد.