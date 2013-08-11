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۲۰ مرداد ۱۳۹۲، ۹:۳۷

منبع نظامی مصر؛

حمله هوایی ارتش به سینا / دهها نفر کشته شدند

حمله هوایی ارتش به سینا / دهها نفر کشته شدند

یک منبع نظامی مصر از حمله هوایی نیروهای ارتش این کشور به صحرای سینا و کشته شدن دهها نفر از عناصر افراطی در این منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع نظامی در گفتگو با الیوم السابع اعلام کرد که در حمله هوایی نیروهای مسلح مصر به صحرای سینا که شب گذشته رخ داد دهها نفر از عناصر افراطی و تروریستی در این منطقه کشته شدند.

قرار است ارتش مصر در این رابطه بیانیه ای رسمی صادر کند. پیش از این گروه های موسوم به گروه های جهادی از حمله هواپیمای بدون سرنشین رژیم صهیونیستی به سینا و کشته شدن چهار نفر از اعضای خود خبر داده بودند.

ارتش مصر حمله هوایی رژیم صهیونیستی به صحرای سینا را تکذیب و اعلام کرده است این حمله توسط نیروهای مسلح مصر انجام شده است.

کد مطلب 2113155

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