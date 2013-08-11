افزایش 125 درصدی تولیدانگور/ استان مرکزی دارنده رتبه نهم کشور در تولید انگور

علی اصغر زارعی در گفتگو با خبرنگارمهر گفت: سطح باغات انگور استان 14 هزار هکتار است که بیشترین سطح زیر کشت این محصول مربوط به شهرستان خنداب با 6 هزار هکتار است.

وی میانگین برداشت انگور در استان را 12 تن در هکتار بیان کرد و افزود: استان مرکزی در تولید انگور رتبه نهم را در کشور به خود اختصاص داده است.

مدیرباغبانی جهادکشاورزی استان با اشاره به اینکه 52 هزارتن از انگور تولیدی در استان مصرف و مابقی به استانهای همجوار ارسال می شودخاطرنشان کرد:سال گذشته 105 هزارتن انگور در استان تولیدشد.

عسگری با بیان اینکه کار برداشت انگور در استان با برداشت ارقام انگور یاقوتی از تیرماه آغاز می شود و تا مهرماه ادامه دارد اظهارداشت: عسگری، فخری، بیدانه قرمز، یاقوتی، بیدانه سفید، لعل و شیرازی از مهم ترین ارقام انگور تولیدی استان است.

