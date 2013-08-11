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۲۰ مرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۱۵

زارعی به مهر خبرداد:

افزایش 125 درصدی تولیدانگور/ استان مرکزی دارنده رتبه نهم کشور در تولید انگور

افزایش 125 درصدی تولیدانگور/ استان مرکزی دارنده رتبه نهم کشور در تولید انگور

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرامور باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان مرکزی گفت: پیش بینی می شود امسال 132 هزارتن انگور از تاکستانهای استان مرکزی برداشت شود که این میزان تولید نسبت به سال گذشته 125 درصد افزایش دارد.

علی اصغر زارعی در گفتگو با خبرنگارمهر گفت: سطح باغات انگور استان 14 هزار هکتار است که بیشترین سطح زیر کشت این محصول مربوط به شهرستان خنداب با 6 هزار هکتار است.

وی میانگین برداشت انگور در استان را 12 تن در هکتار بیان کرد و افزود: استان مرکزی در تولید انگور رتبه نهم را در کشور به خود اختصاص داده است.

مدیرباغبانی جهادکشاورزی استان با اشاره به اینکه 52 هزارتن از انگور تولیدی در استان مصرف و مابقی به استانهای همجوار ارسال می شودخاطرنشان کرد:سال گذشته 105 هزارتن انگور در استان تولیدشد.

عسگری با بیان اینکه کار برداشت انگور در استان با برداشت ارقام انگور یاقوتی از تیرماه آغاز می شود و تا مهرماه ادامه دارد اظهارداشت: عسگری، فخری، بیدانه قرمز، یاقوتی، بیدانه سفید، لعل و شیرازی از مهم ترین ارقام انگور تولیدی استان است.
 

کد مطلب 2113254

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