تولید بیش از 2 هزارتن کلزا در استان مرکزی/افزایش 10 درصدی برداشت

حسین فارسیجانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این افزایش 10 درصدی به دلیل استفاده از ریزمغذی‌ها و مبارزه با آفات و بیماری‌های گیاهی صورت گرفته است.

وی میانگین برداشت کلزا در استان را دو هزار و 200 کیلو گرم در هکتار بیان کرد و افزود: سال گذشته به ازای هر هکتار هزار و 700 کیلوگرم برداشت انجام شده بود که امسال این عملکرد افزایش یافته است.

فارسیجانی با بیان اینکه شهرستان ساوه با برداشت پنج هزار کیلو گرم در هکتار بالاترین رکورد برداشت را به خود اختصاص داده است اظهارداشت: ساوه با 300 هکتار سطح زیر کشت، بیشترین کشت کلزا را در استان داراست.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان مرکزی تولید کلزای سال گذشته استان را دو هزار تن اعلام کرد و گفت: امسال این تولدیات با افزایش و از سطح هزار هکتار از اراضی زیر کشت این محصول در استان برداشت می شود.

کاشت دانه ی روغنی کلزا علاوه بر سود آوری راهی برای مبارزه با آفات و علف های هرز در مزارع است و به دلیل برداشت زود هنگام این محصول و استفاده دوباره از اراضی زیرکشت، برای کاشت سایر محصولات کشاورزی از لحاظ مقرون به صرفه است.

زمان کشت کلزا در استان از شهریور ماه آغاز و برداشت آن در تیرماه است.



