محمد صادق جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: 185 نفر عضو انجمن حمایت از بیماران تالاسمی در استان قم هستند.



وی گفت: داروی این بیماران به صورت رایگان توسط وزارت بهداشت با همکاری بیمه ها تامین و اقدامات درمانی این بیماران نیز در درمانگاه مخصوص این بیماران ارائه می شود.



مدیر عامل انجمن حمایت از بیماران تالاسمی استان قم بیان کرد: بیماران تالاسمی باید آزمایش های دوره ای داشته باشند که شامل آزمایش های HIV، هپاتیت B، هپاتیت C، آزمایش های سرتین، آزمایش های هورمونی، تست های کبدی و غیره می شود که برخی از هزینه ها را باید خود بیماران متحمل شوند و متاسفانه با وجود اینکه قانونا در همه ایران باید هزینه درمان بیماران به صورت رایگان باشد هزینه های آنها توسط دولت تامین نمی شد و به همین جهت مجبور به تامین هزینه ها به سختی از سوی خیرین بودیم.



وی ادامه داد: از چند ماه گذشته مدیر کل خدمات درمانی با آزمایشگاه بوعلی قراردادی منعقد کرد که به این وسیله بسیاری از آزمایشات بیماران تالاسمی برای بیماران به صورت رایگان است و هزینه آن را اداره کل خدمات درمانی پرداخت می کند.



جعفری بیان کرد: به دلیل اینکه بیمه ها به صورت واحد عمل نمی کنند امیدواریم با واحد شدن بیمه ها و تعهدات دولت، مشکل تامین هزینه های درمانی این بیماران در استان قم مرتفع شود.



وی با اشاره به تلاش انجمن برای ایجاد اشتغال برای بیماران تالاسمی افزود: متاسفانه از سوی ارگان های دولتی برای ایجاد اشتغال بیماران تالاسمی نتیجه ای حاصل نشده است بنابرین در تلاش برای دریافت مساعدت های خیرین برای تامین ساختمان و یا زمین جهت احداث کارگاه و یا فروشگاه برای ایجاد اشتغال خیرین هستیم.



مدیر عامل انجمن حمایت از بیماران تالاسمی استان قم بیان کرد: متاسفانه همکاری بانک ها برای پرداخت وام به بیماران تالاسمی ضعیف است.



وی گفت: از مسئولان استانی و شهری تقاضا می شود که نیازهای بیماران تالاسمی را از نزدیک مشاهده کرده و خدمات لازم را به این بیماران ارائه دهند، همچنین از خیرین و متصدیان موقوفات در خواست می شود تا با حضور در مرکز درمانی با مشاهده وضعیت بیماران زمینه را برای ایجاد اشتغال آنها فراهم سازند.

