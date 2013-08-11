خدمات مشاوره ازدواج مشمول بیمه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید باقر پیشنمازی با بیان این مطلب افزود: خدمات مشاوره معمولا با یک یا دو جلسه تمام نمی‌شود و ادامه داراست، در نتیجه مراجعه کنندگان به این مراکز مجبور به پرداخت هزینه‌های زیادی می‌شوند و لذا بهره گیری از این خدمات در توان بسیاری از خانواده‌ها نیست که برای حل این مشکل در نظر داریم با مذاکرات و رایزنی‌هایی که انجام می دهیم این نوع خدمات را ویژه خدمات مشاوره ازدواج مشمول بیمه کنیم.

وی ادامه داد: مذاکرات متعددی با مسئولان بیمه مرکزی انجام دادیم که به نتایج خوب و مثبتی رسیدیم و امیدواریم در آینده نزدیک به توافق نهایی با بیمه مرکزی برسیم تا افراد مراجعه کننده به مراکز مشاوره ازدواج هزینه کمتری بپردازند.

به گفته پیشنمازی، در صورت تحقق این موضوع مراکز مشاوره نیز انگیزه بیشتری برای توسعه خدمات خود خواهند یافت.