کاهش آمار تصادفات در هرمزگان با رفع نقاط حادثه خیز

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شرفی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران از رفع نقاط پر حادثه جاده هاي هرمزگان در چهار ماهه اول امسال خبر داد و افزود: جاده هايي كه در چهار ماهه اول امسال بيشترين آمار تصادفات را داشته اند در اولويت رفع نقاط حادثه خيز قرار مي گيرند.

وي با بيان اينكه تمامي نقاط حادثه خيز جاده اي بايد رفع شود، افزود: با رفع نقاط حادثه خيز جاده هاي هرمزگان آمار تصادفات به طور چشمگيري كاهش يافته است.

مدير راهداري اداره كل راه و شهرسازي هرمزگان همچنين از نصب برج هاي نوري در تقاطع هاي مهم هرمزگان خبر داد و افزود: نصب برج هاي نوري نيز در كاهش حوادث نقش مهمي ايفا مي كند.

به گفته شرفي در حال حاضر 10 دستگاه برج نوري با اعتباري بالغ بر يك ميليارد و 500 ميليون ريال خريداري شده كه بزودي در محل نقاط حادثه خيز از جمله دوراهي هشتبندي، دوراهي فين، گردنه ذرتو و دوراهي چارك به منظور بالا بردن ضريب ايمني نصب و راه اندازي مي شود.

مدير راهداري اداره كل راه و شهرسازي هرمزگان همچنين از مديران ادارات تابعه خواست اولويت هاي علائم محورهاي شهرستان خود مشخص تا نسبت به نصب آن اقدام شود.