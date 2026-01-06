به گزارش خبرگزاری مهر، عباس شرفی اظهار کرد: امسال چهار هزار و ۵۰۰ کیلومتر از راه‌های استان خط کشی شد که نقش مهمی در بهبود کیفیت عبور و مرور در محورهای مواصلاتی و کاهش حوادث جاده‌ای دارد.

شرفی افزود: این خط‌کشی به‌صورت طولی و محوری در محورهای شریانی، اصلی، فرعی و روستایی استان هرمزگان اجرا شده که نقش مهمی در افزایش دید رانندگان، کاهش تصادفات جاده‌ای و ارتقای ضریب ایمنی راه‌ها داشته است.

وی بیان کرد: این اقدامات متناسب با شرایط اقلیمی، حجم ترافیک و اولویت‌های ایمنی هر محور برنامه‌ریزی و اجرا شده است.

شرفی یادآور شد: شهروندان می‌توانند برای اطلاع از وضعیت راه‌ها، شرایط جوی، انسدادها و محدودیت‌های ترافیکی با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های کشور تماس بگیرند یا از درگاه‌های اطلاع‌رسانی آنلاین آن استفاده کنند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هرمزگان اظهار کرد: همچنین در راستای افزایش ایمنی تردد و بهبود دید رانندگان در محورهای مواصلاتی استان، طی ۹ ماه سال‌جاری، تعداد ۳۰ هزار عدد چشم‌گربه‌ای تهیه و در سطح راه‌های استان نصب شده است.

شرفی ادامه داد: این اقدام با هدف کاهش سوانح رانندگی، به‌ویژه در ساعات شب و شرایط نامساعد جوی و همچنین ارتقای ضریب ایمنی راه‌ها توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان هرمزگان اجرایی شده است.

وی یادآور شد: چشم‌گربه‌ای‌ها به‌عنوان یکی از تجهیزات ایمنی مؤثر در راه‌ها، نقش مهمی در مشخص‌سازی مسیر، لبه راه و جداسازی خطوط عبوری ایفا می‌کنند و نصب آن‌ها موجب افزایش تمرکز رانندگان و کاهش خطاهای انسانی می‌شود.