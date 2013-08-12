ارتقاء سلطانیه با بیشینه تاریخی انجام شده است

به گزارش خبرنگار مهر، نورالدین رفیعی شامگاه یکشنبه در مراسم ستاد برگزاری ارتقاء بخش سلطانیه به شهرستان افزود: با همکاری‌های انجام شده در استان و حمایت‌های استاندار و نمایندگان این کار مهم در مدت دو سال انجام گرفت.

وی با بیان اینکه تبدیل سلطانیه به شهرستان با توجه به پیشرفت‌های این منطقه صورت گرفت گفت: این بخش به علت زیر ساختهایی که داشت به شهرستان تبدیل شد.

فرماندار ابهر تاکید کرد: تبدیل سلطانیه به شهرستان موجب پیشرفت این منطقه می‌شود و همچنین در جذب گردشگر هم بسیار مثمر ثمر است.

همچنین در ادامه این مراسم سرپرست فرمانداری شهرستان سلطانیه به برخی از زیرساخت‌های موجود در این منطقه اشاره کردو افزود: ارتقای سلطانیه از بخش به شهرستان با همکاری و تلاش استاندار محترم صورت گرفت.

احمد ذوالقدر با اشاره به همکاری نماینده مردم شهرستان ابهر و خرم‌دره در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در این راستا همکاری و تعامل مدیران و نمایندگان باعث تحقق این امر مهم شد.

وی تصریح کرد: سلطانیه با داشتن گنبد سلطانیه در جذب گردشگر بسیار موثر است بنابراین باید برای ارتقای این شهرستان در همه حوزه ها راهکار لازم را در دستور کار قرار داد.

سرپرست فرمانداری زنجان گفت: مردم هم در توسعه این شهرستان بسیار موثر هستند بنابراین باید با دولت برای همکاری ساختمان فرمانداری همکاری کنند.