توسعه كسب و كارهاي خانگي گامی مهم در راستای ایجاد اشتغال است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جعفری ظهر دوشنبه در جلسه اشتغال این شهرستان افزود: ايجاد بنگاه هاي اقتصادي كوچك و زود بازده امروز در عرصه بيشتر نظام هاي اقتصادي دنيا به عنوان يک ضرورت نهادینه شده است.

وی تصریح کرد: كسب و كارهاي خانگي از نظر ايجاد شغل و نوآوري در توليد و عرضه كالا و خدمات موجب تنوع و دگرگوني زيادي در بازارهاي مختلف و همینطور مي ‌تواند براي اكثر افراد به ويژه جوانان بستر مناسبي براي راه‌اندازي آسان و ساده فعاليت هاي اقتصادي را فراهم آورد.

فرماندار املش در ادامه بر ضرورت توسعه كسب و كارهاي خانگي اشاره کرد و گفت: توسعه کسب و کارهاي کوچک به دليل ساختار ساده، زود بازدهي و نياز اندک به سرمايه برای متعادل کردن بازار کار موثر بوده است.

وی تصریح کرد: در این شهرستان با توجه به ترکيب و تنوع مشاغل، کسب و کارهاي کوچک خانگی مي تواند بازدهي مناسبي داشته و در کوتاه مدت و حتي ميان مدت در رفع مشکل بيکاري موثر باشد.

جعفری همچنین با بیان اینکه املش موقعیت های مناسبی برای سرمایه گذاری صنایع تبدیلی کشاورزی برخوردار است، یادآورشد: بخش عظيمي از محصولات كشاورزي اعم از زراعي، باغي و دامي كه با مشقت و رنج فراوان و هزينه زيادي توليد اما به دلايل متعددي ضايع مي‌ شود.

وی اذعان داشت: اگر حجم عظيم اين ضايعات كاهش یابد مي‌ توان امنيت غذايي كشور را تامين و به خودکفایی در بخش کشاورزی رسید.

شهرستان املش در شرق استان گیلان قرار دارد.