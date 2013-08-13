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۲۲ مرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۰۲

مشهد میزبان جایزه بزرگ پیست شد/ برگزاری مسابقات کوهستان در قائمشهر

مشهد میزبان جایزه بزرگ پیست شد/ برگزاری مسابقات کوهستان در قائمشهر

شهرهای مشهد و قائمشهر میزبانی مسابقات دوچرخه‌ سواری را در دو بخش پیست و کوهستان را بر عهده گرفته‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقه جایزه بزرگ دوچرخه‌ سواری پیست به میزبانی مشهد مقدس در پیست دوچرخه سواری ورزشگاه ثامن الائمه(ع) مشهد مقدس طی روزهای پنجم و ششم شهریور ماه با حضور رکابزنان سراسر کشور برگزار خواهد شد. مسئولان برگزاری این مسابقه البته هنوز شرایط تیم‌ها و جوایز در نظر گرفته خود را اعلام نکرده‌اند.

فدراسیون دوچرخه سواری همچنین اعلام کرد که رقابتهای رشته کوهستان در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان در مواد کراس کانتری و دانهیل طی روزهای 24 و 25 مرداد ماه به میزبانی شهرستان قائم شهر برگزار خواهد شد.



 

کد مطلب 2114719

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