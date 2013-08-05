مشکل پیست دوچرخه سواری ثامن مشهد تجهیزات و امکانات جانبی آن است

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر هیأت دوچرخه سواری خراسان رضوی گفت: متأسفانه پیست دوچرخه سواری ورزشگاه ثامن الائمه(ع) مشهد از لحاظ تجهیزات و امکانات جانبی دچار مشکل است.

مجتبی جاودانی ایرانی نژاد اظهار داشت: خوشبختانه از لحاظ امکانات فنی و تمرینی، پیست ثامن الائمه(ع) شرایط بسیار خوبی دارد و ورزشکاران ما هم اینک در این پیست تمرین می کنند.

وی افزود: اما بزرگترین مشکلی که ما در این پیست با آن مواجه هستیم بحث امکانات جانبی و نگهداری مجموعه دوچرخه سواری است، متأسفانه نبود سرویس بهداشتی مناسب و نظافت صحیح و به موقع سبب شده شرایط تمرین در این مجموعه بامشکلاتی مواجه شود.

جاودانی ادامه داد: در شرایطی که وجود این پیست در مشهد موجب تحسین مسوولان فدراسیون دوچرخه سواری قرار گرفته است، باید با نگهداری صحیح و ایجاد امکانات مناسب برای آن، با برگزاری مسابقات مهم در آن و انجام تمرینات دوچرخه سواران استان، باعث رونق این ورزش در خراسان رضوی شویم

رقابتهای تنیس روی میز بانوان خراسان رضوی برگزار می شود

رییس هیأت تنیس روی میز خراسان رضوی از برگزاری رقابتهای آزاد تنیس روی میز بانوان استان در مشهد خبر داد.

مجید رفائی افشار گفت: مسابقات انفرادی تنیس روی میز بانوان خراسان رضوی به مناسبت عید سعید فطر در روز 18 مرداد ماه در مشهد برگزار خواهد شد.

وی افزود: این رقابتها از ساعت 9 صبح روز جمعه در محل سالن تنیس روی میز مجموعه ورزشی شهید بهشتی مشهد آغاز می شود.

رییس هیأت تنیس روی میز خراسان رضوی با اشاره به برگزاری اردوی آمادگی تیم ملی نوجوانان پسر در مشهد، اظهار داشت: این اردو از روز 9 مرداد ماه زیر نظر کاظم مستحقی راد سرمربی خراسانی این تیم در سالن تنیس روی میز شرکت برق منطقه ای خراسان آغاز شده است و تا روز 17 مرداد ماه ادامه خواهد داشت.

رقابتهای لیگ انفرادی تیراندازی خراسان رضوی برگزار می شود

رییس هیأت تیراندازی خراسان رضوی از برگزاری ششمین مرحله لیگ انفرادی تفنگ و تپانچه بادی اهداف ثابت استان خبر داد.

علیرضا معراجی گفت: ششمین مرحله رقابتهای لیگ انفرادی تیراندازی با تفنگ و تپانچه بادی اهداف ثابت استان روز اول شهریور ماه به مناسبت روز پزشک و آغاز هفته دولت در مشهد برگزار می شود.

وی با اشاره به برگزاری این رقابتها در سالن تیراندازی مجموعه ورزشی شهید بهشتی مشهد، اظهار داشت: مسابقات لیگ انفرادی در بخش آقایان از ساعت 8:30 روز جمعه و در بخش بانوان از ساعت 16 همان روز آغاز خواهد شد.

رییس هیأت تیراندازی خراسان رضوی خاطر نشان کرد: این لیگ از بهمن ماه سال گذشته آغاز شده است و در 3 سطح دسته یک، 2 و 3 به صورت آزاد هر ماه در مشهد برگزار می شود.

گفتنی است مسابقات لیگ تیراندازی انفرادی خراسان رضوی به دلیل همزمانی با ماه مبارک رمضان در تیر ماه برگزار نشد

آغاز رقابتهای فوتسال روستائی، جام رمضان در کلات

معاون اداره ورزش و جوانان شهرستان کلات گفت: مسابقات فوتسال روستایی، جام رمضان در رده سنی نوجوانان در کلات برگزار می شود.

محسن سردار گفت: رقابتهای فوتسال جام رمضان در رده سنی نوجوانان با شرکت 6 تیم روستائی از دیشب 13 مرداد ماه در سالن شهید قره خانی کلات آغاز شد.

وی افزود: این رقابتها در 2 گروه 3 تیمی هر شب پس از افطار انجام می شود و تا روز 20 مرداد ماه ادامه خواهد داشت.

معاون اداره ورزش و جوانان شهرستان کلات همچنین از برگزاری رقابتهای چهار جانبه والیبال کارمندان ادارات این شهرستان خبر داد و گفت: این مسابقات از امشب 14 مرداد ماه در سالن ورزشی فاطمیه کلات آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد: تیم های والیبال کارمندان سپاه، آموزش و پرورش، فرمانداری و آبفای روستایی شهرستان کلات به مدت 3 شب بعد از افطار در این مسابقات به رقابت می پردازند.

نفرات برتر تنیس دختران خراسان رضوی انتخاب شدند

نایب رییس بانوان هیات تنیس خراسان رضوی از پایان رقابتهای انتخابی تیم تنیس دختران استان در دو رده سنی 16 و 18 سال خبر داد.

فریدا صادقی فاضل اظهار داشت: مسابقات تنیس انتخابی تیم استان در دو رده سنی 16 و 18 سال دختران با عنوان جام رمضان از 9 مرداد ماه در مجموعه ورزشی سجاد مشهد آغاز شد و 13 مرداد ماه به پایان رسید.

وی افزود: در پایان این مسابقات که با حضور بیش از 20 تنیسور دختر برگزار شد در رده سنی 16 سال غزل پاک باطن، گل گیسو جعفری و نیلوفر عطاریان به مقام های اول تا سوم دست یافتند.

صادقی فاضل ادامه داد: در رده سنی 18 سال نیز فرزانه رشید حسن آبادی، کیمیا گلاب گیر و مهسا جوادی به مقام های اول تا سوم رسیدند.

تفکرات بخش دولتی و خصوصی در ورزش به یکدیگر نزدیک شود

یک فعال ورزش سوارکاری گفت: متأسفانه ورزش سوارکاری در کشور از لحاظ اطلاع رسانی و فرهنگی دچار ضعف است.

مجید صف شکن حضور دولت در کنار بخش خصوصی را برای حمایت از ورزش لازم و مفید دانست و اظهار داشت: به نظر می رسد دولت و بخش خصوصی درک درستی از شرایط و اوضاع یکدیگر ندارند.

صف شکن افزود: اگر خواهان موفقیت در عرصه های داخلی و بین المللی هستیم باید با درک درست شرایط، بخش خصوصی در کنار دولت قرار بگیرد ضمن این که دولت باید موضوع خصوصی سازی در ورزش را ساماندهی نماید.

وی با اشاره به اینکه بزرگترین مشکلات موجود در ورزش ما ناشی از ضعف مدیریتی است، ادامه داد: در حوزه سوارکاری تمام افرادی که فعالیت می کنند خودکفا بوده و هیچ توقع مالی از دولت ندارند ولی تنها خواسته این بخش از سیستم اداری ورزش کشور، حمایت و جلوگیری از دخالت های غیرکارشناسانه در فعالیت های بخش خصوصی است.

دو بانوی ووشوکار خراسانی فردا در فیلیپین به میدان می روند

رقابتهای ووشو آسیایی فردا در فیلیپین برگزار می شود که دو بانوی ووشوکار خراسانی در این مسابقات به میدان می روند.

محمد رستگارمقدم دبیر هیأت ووشو استان اظهار داشت: مسابقات آسیایی ووشو فردا در فیلیپین برگزار می شود که دو بانوی خراسانی در این روز به رقابت با حریفان می پردازند.

وی افزود: نفیسه پورگنجی و سپیده شاکریان نمایندگان خراسان رضوی در تیم ملی هستند که فردا در بخش تالو این مسابقات حضور پیدا خواهند کرد و امید زیادی به کسب مدال دارند.

رستگارمقدم ادامه داد: مسابقات آسیایی از اهمیت و بار فنی بسیار بالایی برخوردار است و تمامی قدرت های این رشته در آسیا که جزو تیم های تراز اول دنیا هم محسوب می شوند با تمام توان و بهترین نفرات خود در این رقابت ها حضور پیدا می کنند