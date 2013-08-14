  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۳ مرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۲۵

طی بیانیه‌ای اعلام شد؛

حمایت جمعی دیگر از ورزشکاران و پیشکسوتان از وزارت سلطانی‌فر

حمایت جمعی دیگر از ورزشکاران و پیشکسوتان از وزارت سلطانی‌فر

جمعی از مدال آوران المپیک و بازیکنان تیم‌های فوتبال، والیبال، بسکتبال و رشته‌های رزمی با صدور بیانیه‌ای با اعلام آمادگی برای هرگونه همکاری با وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان از نمایندگان مجلس خواسته‌اند با رای اعتماد قاطع خود به مسعود سلطانی‌فر، او را در ارتقای ورزش کشور و حل مشکلات فراوان این حوزه یاری رسانند.

به گزارش خبرنگار مهر، تنی چند از قهرمانان ورزشی و پیشکسوتان رشته‌های مختلف ورزشی با صدور بیانیه‌ای ضمن حمایت از معرفی مسعود سلطانی‌فر به عنوان وزیر ورزش و جوانان به مجلس شورای اسلامی، خواستار رای قاطع نمایندگان مجلس به وی شدند.

فوتبالیست‌ها و پیشکسوتان:
1- سیدجلال حسینی (بازیکن پرسپولیس)
2- حسین ماهینی (بازیکن پرسپولیس)
3- محسن مسلمان (بازیکن ذوب‌آهن)
4- قاسم حدادی‌فر (بازیکن ذوب‌آهن)
5- علیرضا نیکبخت واحدی (بازیکن استقلال)
6- شهاب گردان (بازیکن سپاهان)
7- امیرحسین فشنگچی (بازیکن ملوان)
8- ایمان مبعلی (بازیکن استقلال اهواز)
9- محمدرضا مهدوی (بازیکن پیشین استقلال و پرسپولیس)
10- عبدالحمید رمضانی (مدیرعامل پاس همدان)
11- رسول کربکندی (مربی پیشین ذوب‌آهن)
12- حمید بابازاده (مربی دروازه‌بان‌های استقلال)
13- بهتاش فریبا (مربی پیشین استقلال)
14- رضا حسن‌زاده (مربی پیشین استقلال)
15- علی انصاریان (بازیکن پیشین استقلال و پرسپولیس)
16- هاشم حیدری (بازیکن پیشین استقلال)
17- محمد نواری (بازیکن پیشین استقلال)
18- حسین ترابپور (مربی دوازه‌بان‌های پیشین استقلال)
19- علی لطیفی (بازیکن پیشین استقلال)
20- علی موسوی (بازیکن پیشین استقلال)
21- حمید درخشان (مربی پیشین پرسپولیس و داماش)
22- اکبر یوسفی (بازیکن پیشین پاس)
23- فرشاد فلاحت‌زاده (بازیکن پیشین استقلال)
24- محمدرضا مهرانپور (بازیکن پیشین استقلال)
25- داریوش دلفانی (مدیرعامل پیشین شاهین)
26- عزیزالله محمدی (رئیس اتحادیه فوتبال)
27- سیدمهدی سیدصالحی (بازیکن پرسپولیس)

ووشوکان:
28- مجتبی حسین‌زاده
29- حمید لادور
30- جواد کاویانی
31- محسن احمدی
32- مرتضی عظیمی

رشته بوکس:
33- علیرضا استکی

والیبال بانوان:
34- مائده برهانی
35- فرانک بابلیان
36- صدیقه کعبی‌زاده
38- شبنم علیخانی

بسکتبالیست‌ها:
39- محسن صادق‌زاده
40- آرن داوودی
41- جواد داوری
42- اوشین ساهاکیان
43- جابر روزبهانی
44- جلال امجد
45- محسن شاه علی

تکواندوکاران:
46- محمد باقری معتمد (نایب قهرمان المپیک)
47- فرزاد عبداللهی (قهرمان جهان)
48- سجاد مردانی (دارای مدال نقره جهان)
49- رضا نادریان (دارای مدال نقره جهان)
50- جلال خدامی (عضو پیشین تیم ملی)
51- مهناز مردانی
52- مهسا مردانی (عضو تیم ملی پومسه)

کشتی‌گیران:
53- سعید عبدولی
54- سامان عبدولی
55- ایرج اسفندیاری (مربی تیم ملی کشتی فرنگی)
56- رسول جزینی (مربی تیم ملی کشتی فرنگی)

پیش از این هم جمعی از مدال آوران المپیک، رقابتهای جهانی و آسیایی با صدور بیانیه‌ای از مسعود سلطانی‌فر برای تصدی پست وزارت ورزش و جوانان حمایت کرده بودند.

کد مطلب 2115089

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها