به گزارش خبرنگار مهر، تنی چند از قهرمانان ورزشی و پیشکسوتان رشتههای مختلف ورزشی با صدور بیانیهای ضمن حمایت از معرفی مسعود سلطانیفر به عنوان وزیر ورزش و جوانان به مجلس شورای اسلامی، خواستار رای قاطع نمایندگان مجلس به وی شدند.
فوتبالیستها و پیشکسوتان:
1- سیدجلال حسینی (بازیکن پرسپولیس)
2- حسین ماهینی (بازیکن پرسپولیس)
3- محسن مسلمان (بازیکن ذوبآهن)
4- قاسم حدادیفر (بازیکن ذوبآهن)
5- علیرضا نیکبخت واحدی (بازیکن استقلال)
6- شهاب گردان (بازیکن سپاهان)
7- امیرحسین فشنگچی (بازیکن ملوان)
8- ایمان مبعلی (بازیکن استقلال اهواز)
9- محمدرضا مهدوی (بازیکن پیشین استقلال و پرسپولیس)
10- عبدالحمید رمضانی (مدیرعامل پاس همدان)
11- رسول کربکندی (مربی پیشین ذوبآهن)
12- حمید بابازاده (مربی دروازهبانهای استقلال)
13- بهتاش فریبا (مربی پیشین استقلال)
14- رضا حسنزاده (مربی پیشین استقلال)
15- علی انصاریان (بازیکن پیشین استقلال و پرسپولیس)
16- هاشم حیدری (بازیکن پیشین استقلال)
17- محمد نواری (بازیکن پیشین استقلال)
18- حسین ترابپور (مربی دوازهبانهای پیشین استقلال)
19- علی لطیفی (بازیکن پیشین استقلال)
20- علی موسوی (بازیکن پیشین استقلال)
21- حمید درخشان (مربی پیشین پرسپولیس و داماش)
22- اکبر یوسفی (بازیکن پیشین پاس)
23- فرشاد فلاحتزاده (بازیکن پیشین استقلال)
24- محمدرضا مهرانپور (بازیکن پیشین استقلال)
25- داریوش دلفانی (مدیرعامل پیشین شاهین)
26- عزیزالله محمدی (رئیس اتحادیه فوتبال)
27- سیدمهدی سیدصالحی (بازیکن پرسپولیس)
ووشوکان:
28- مجتبی حسینزاده
29- حمید لادور
30- جواد کاویانی
31- محسن احمدی
32- مرتضی عظیمی
رشته بوکس:
33- علیرضا استکی
والیبال بانوان:
34- مائده برهانی
35- فرانک بابلیان
36- صدیقه کعبیزاده
38- شبنم علیخانی
بسکتبالیستها:
39- محسن صادقزاده
40- آرن داوودی
41- جواد داوری
42- اوشین ساهاکیان
43- جابر روزبهانی
44- جلال امجد
45- محسن شاه علی
تکواندوکاران:
46- محمد باقری معتمد (نایب قهرمان المپیک)
47- فرزاد عبداللهی (قهرمان جهان)
48- سجاد مردانی (دارای مدال نقره جهان)
49- رضا نادریان (دارای مدال نقره جهان)
50- جلال خدامی (عضو پیشین تیم ملی)
51- مهناز مردانی
52- مهسا مردانی (عضو تیم ملی پومسه)
کشتیگیران:
53- سعید عبدولی
54- سامان عبدولی
55- ایرج اسفندیاری (مربی تیم ملی کشتی فرنگی)
56- رسول جزینی (مربی تیم ملی کشتی فرنگی)
پیش از این هم جمعی از مدال آوران المپیک، رقابتهای جهانی و آسیایی با صدور بیانیهای از مسعود سلطانیفر برای تصدی پست وزارت ورزش و جوانان حمایت کرده بودند.
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