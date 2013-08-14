به گزارش خبرنگار مهر، تنی چند از قهرمانان ورزشی و پیشکسوتان رشته‌های مختلف ورزشی با صدور بیانیه‌ای ضمن حمایت از معرفی مسعود سلطانی‌فر به عنوان وزیر ورزش و جوانان به مجلس شورای اسلامی، خواستار رای قاطع نمایندگان مجلس به وی شدند.

فوتبالیست‌ها و پیشکسوتان:

1- سیدجلال حسینی (بازیکن پرسپولیس)

2- حسین ماهینی (بازیکن پرسپولیس)

3- محسن مسلمان (بازیکن ذوب‌آهن)

4- قاسم حدادی‌فر (بازیکن ذوب‌آهن)

5- علیرضا نیکبخت واحدی (بازیکن استقلال)

6- شهاب گردان (بازیکن سپاهان)

7- امیرحسین فشنگچی (بازیکن ملوان)

8- ایمان مبعلی (بازیکن استقلال اهواز)

9- محمدرضا مهدوی (بازیکن پیشین استقلال و پرسپولیس)

10- عبدالحمید رمضانی (مدیرعامل پاس همدان)

11- رسول کربکندی (مربی پیشین ذوب‌آهن)

12- حمید بابازاده (مربی دروازه‌بان‌های استقلال)

13- بهتاش فریبا (مربی پیشین استقلال)

14- رضا حسن‌زاده (مربی پیشین استقلال)

15- علی انصاریان (بازیکن پیشین استقلال و پرسپولیس)

16- هاشم حیدری (بازیکن پیشین استقلال)

17- محمد نواری (بازیکن پیشین استقلال)

18- حسین ترابپور (مربی دوازه‌بان‌های پیشین استقلال)

19- علی لطیفی (بازیکن پیشین استقلال)

20- علی موسوی (بازیکن پیشین استقلال)

21- حمید درخشان (مربی پیشین پرسپولیس و داماش)

22- اکبر یوسفی (بازیکن پیشین پاس)

23- فرشاد فلاحت‌زاده (بازیکن پیشین استقلال)

24- محمدرضا مهرانپور (بازیکن پیشین استقلال)

25- داریوش دلفانی (مدیرعامل پیشین شاهین)

26- عزیزالله محمدی (رئیس اتحادیه فوتبال)

27- سیدمهدی سیدصالحی (بازیکن پرسپولیس)

ووشوکان:

28- مجتبی حسین‌زاده

29- حمید لادور

30- جواد کاویانی

31- محسن احمدی

32- مرتضی عظیمی

رشته بوکس:

33- علیرضا استکی

والیبال بانوان:

34- مائده برهانی

35- فرانک بابلیان

36- صدیقه کعبی‌زاده

38- شبنم علیخانی

بسکتبالیست‌ها:

39- محسن صادق‌زاده

40- آرن داوودی

41- جواد داوری

42- اوشین ساهاکیان

43- جابر روزبهانی

44- جلال امجد

45- محسن شاه علی

تکواندوکاران:

46- محمد باقری معتمد (نایب قهرمان المپیک)

47- فرزاد عبداللهی (قهرمان جهان)

48- سجاد مردانی (دارای مدال نقره جهان)

49- رضا نادریان (دارای مدال نقره جهان)

50- جلال خدامی (عضو پیشین تیم ملی)

51- مهناز مردانی

52- مهسا مردانی (عضو تیم ملی پومسه)

کشتی‌گیران:

53- سعید عبدولی

54- سامان عبدولی

55- ایرج اسفندیاری (مربی تیم ملی کشتی فرنگی)

56- رسول جزینی (مربی تیم ملی کشتی فرنگی)

پیش از این هم جمعی از مدال آوران المپیک، رقابتهای جهانی و آسیایی با صدور بیانیه‌ای از مسعود سلطانی‌فر برای تصدی پست وزارت ورزش و جوانان حمایت کرده بودند.