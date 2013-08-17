دن براون «دوزخ» را به ایرانیان هدیه داد

به گزارش خبرنگار مهر، اثر تازه‌ای از دن براون با عنوان «دوزخ» که آخرین اثر وی نیز به شمار می‌رود، با ترجمه مهرداد وثوقی از سوی نشر افراز منتشر شد.

دن براون در آخرین اثرش، با دستمایه قرار دادن کمدی الهی دانته و الهام از بخش دوزخ آن، در خلال ماجرایی پر‌کشش، رابرت لنگدان و خوانندگان خود را به دنیای نمادها و شهرهای باستانی و زیبای اروپا می‌کشاند و لحظه‌به‌لحظه بر هیجان داستان می‌افزاید.

انتشارات افراز که برای اولین‌بار در ایران کتاب دوزخ را منتشر کرده است، پیش از این نیز برای اولین‌بار کتاب نماد گمشده و حقیقت یخی از این نویسنده را منتشر کرده است.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم:

رابرت لنگدان وقتی به‌هوش می‌آید، خود را مجروح و بر روی تختی در بیمارستانی ناآشنا می‌بیند. پس از آنکه پزشکان وضعیتش را برایش شرح می‌دهند، متوجه می‌شود با خانه و شهر خود کیلومترها فاصله‌ها دارد و حافظه چند روز گذشته‌اش را نیز از دست داده است. فردی که ظاهرا مجروحش کرده دوباره سراغش می‌آید و پس از کشمکشی خونین، لنگدان به‌همراه یکی از پزشکان از بیمارستان فرار می‌کند و پای در مسیر ماموریتی می‌گذارد که چیزی از آن را به یاد ندارد تنها راهنمای ماموریتش شیء عجیبی است که از همراه داشتن آن نیز مطلع نیست.

کتاب دوزخ با قیمت 29000 تومان در 624 صفحه منتشر شده است.