«شیون کُلیائی» اکران آنلاین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی گروه سینمایی «هنروتجربه»، «شیون کُلیائی» از ساعت ۱۷ چهارشنبه ۲۸ مرداد در بخش اکران «هنروتجربه» پلتفرم هاشور در دسترس علاقهمندان سینمای مستند قرار میگیرد.
فیلم مستند سینمایی «شیون کُلیائی» ساخته زانیار عزیزی نگاهی به منطقه کُلیائی در استان کرمانشاه دارد؛ منطقهای که از نظر تاریخ، فرهنگ و هنر موسیقی، پیشینهای غنی و منحصربهفردی دارد.
این مستند با تمرکز بر موسیقی فولکلور، تاریخ و آئینهای این خطه از ایران، تلاش میکند بخشی از فرهنگ و میراث موسیقایی منطقه کُلیائی را ثبت و روایت کند.
این فیلم پیش از این در قالب اکران سینمایی گروه «هنروتجربه» بهنمایش درآمده و اکران آنلاین آن در هاشور، ادامه مسیر نمایش این مستند برای مخاطبان سراسر کشور است.
عوامل این مستند عبارتند از تهیهکننده و کارگردان: زانیار عزیزی، تصویربردار: زانیار عزیزی، وحید بیوته و سعید سلطانی، تدوینگر: زانیار عزیزی، صدابردار: زانیار عزیزی، نادر تاجآبادی، کیومرث سبحانی، صداگذار: رامین ابوالصدق.
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