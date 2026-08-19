۲۹۵ واحد مسکونی برای مددجویان زنجانی ساخته و تحویل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر روشن‌سرشت گفت:یکی از دغدغه‌های جدی خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد، تأمین مسکن مناسب است و در این زمینه اقدامات مختلفی با همکاری دستگاه‌ها، بانک‌های عامل و گروه‌های جهادی انجام شده است.

روشن‌سرشت با اشاره به تحویل ۲۹۵ واحد مسکونی در روستاهای استان زنجان به مددجویان، افزود: تعدادی دیگر از این واحدهای مسکونی در مراحل پایانی ساخت و تکمیل قرار دارند و پس از اتمام عملیات در اختیار خانواده‌های واجد شرایط قرار خواهند گرفت.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان با بیان اینکه تأمین مسکن نقش مهمی در توانمندسازی خانواده‌های تحت حمایت دارد، ادامه داد: تلاش ما این است که خانواده‌هایی که از نظر اقتصادی در شرایط دشوارتری قرار دارند، با تأمین یک سرپناه مناسب بتوانند بخشی از دغدغه‌های اساسی زندگی خود را برطرف کنند و مسیر توانمندسازی اقتصادی را با شرایط بهتری ادامه دهند.

وی همچنین به حمایت کمیته امداد برای خرید مسکن اشاره کرد و گفت: سال گذشته ۲۳ مورد کمک برای خرید مسکن در شهرهای زنجان و ابهر انجام و واحدهای مسکونی مورد نیاز برای خانواده‌های تحت حمایت خریداری شد و در اختیار آنان قرار گرفت.

روشن‌سرشت با اشاره به وضعیت برخی از منازل مددجویان که نیازمند تعمیرات اساسی است، گفت: موضوع حمایت کمیته امداد فقط به ساخت یا خرید مسکن محدود نمی‌شود، بلکه در مواردی که خانواده‌ای در خانه‌ای با مشکلات جدی سکونت دارد، برای تعمیر و مناسب‌سازی آن نیز اقدام می‌کنیم.

وی افزود: در سال گذشته ۹۱۹ مورد تعمیرات مسکن برای خانواده‌های تحت حمایت انجام و در مجموع ۱۶ میلیارد تومان برای این بخش هزینه شد.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان ادامه داد: برخی از خانواده‌ها با مشکلاتی مانند تخریب دیوار، نداشتن در و پنجره مناسب، آسیب‌دیدگی سقف، نداشتن حمام یا برخوردار نبودن از سرویس بهداشتی مناسب مواجه بودند که در قالب طرح‌های تعمیر و بهسازی مسکن، این موارد مورد رسیدگی قرار گرفت.

روشن‌سرشت تأکید کرد: هدف از این اقدامات، فراهم کردن حداقل شرایط مناسب و ایمن برای زندگی خانواده‌های تحت حمایت است و تلاش می‌شود منابع موجود با اولویت خانواده‌هایی هزینه شود که نیاز بیشتری به تعمیر، بازسازی یا تأمین مسکن دارند.

وی همچنین از اجرای طرح ایجاد فضاهای جانبی برای برخی خانواده‌های تحت حمایت خبر داد و گفت: سال گذشته ۴۰۰ مورد فضای جانبی برای خانواده‌ها ایجاد شد که این موضوع در راستای توانمندسازی اقتصادی آنان انجام گرفت.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان ادامه داد: در برخی موارد، بخشی از فضای مورد نیاز خانواده برای ایجاد یک فعالیت اقتصادی در نظر گرفته می‌شود؛ به عنوان نمونه ممکن است برای خانواده‌ای که در حوزه دامداری فعالیت می‌کند، فضای لازم ایجاد شود یا برای راه‌اندازی سوپرمارکت و فعالیت‌هایی مانند آرایشگری، فضای مناسب در اختیار خانواده قرار گیرد.

روشن‌سرشت خاطرنشان کرد: البته در شهر زنجان تأمین فضای کسب‌وکار برای خانواده‌های تحت حمایت با محدودیت‌هایی مواجه است و در این بخش استفاده از ظرفیت خیران و کمک‌های مردمی می‌تواند بسیار راهگشا باشد.

وی با تأکید بر اینکه مسکن یکی از پایه‌های اصلی توانمندسازی خانواده‌هاست، گفت: وقتی خانواده‌ای دغدغه سرپناه مناسب دارد، طبیعی است که توان و تمرکز کمتری برای اشتغال و حل سایر مشکلات زندگی خواهد داشت بنابراین تأمین مسکن، تعمیر خانه‌های فرسوده و ایجاد فضاهای جانبی مناسب، بخشی از برنامه توانمندسازی خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد است.