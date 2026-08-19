به گزارش خبرنگار مهر، در راستای صیانت از حقوق عامه و پیگیری مطالبات شهروندان مبنی بر وضعیت نامطلوب پارک جزیره شوشتر، علی ملکشاهی دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان با ورود به موضوع و به عنوان مدعیالعموم، به دستگاههای اجرایی و متولیِ امر اخطار قانونی صادر کرد.
دادستان شوشتر در این دستور قضایی با تأکید بر ضرورت ارائه خدمات شایسته به مردم و ایجاد فضایی امن و آرام در تفرجگاههای عمومی، تصریح کرد: حفظ حقوق شهروندی و تأمین فضای رفاهی در خور شأن مردم شریف شوشتر از اولویتهای دستگاه قضایی است و وضعیت فعلی پارک جزیره نیازمند اقدام فوری و کارشناسی برای رفع ایرادات موجود است.
بر اساس این دستور قضایی، دستگاههای ذیربط موظف هستند ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، نسبت به ساماندهی وضعیت عمرانی، خدماتی و تأمین امنیت این پارک اقدام نموده و گزارش اقدامات انجامشده را به دادستانی ارائه کنند.
دستگاه قضایی شهرستان شوشتر اعلام کرده است که در صورت عدم اهتمام جدی دستگاههای متولی در مهلت تعیینشده، با بهرهگیری از ابزارهای قانونی و با تکیه بر نظارت بر حسن اجرای قوانین، با ترک فعلهای احتمالی برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.
دادستانی شوشتر همواره پیگیری حقوق عامه را خط قرمز خود دانسته و نسبت به تضییع حقوق شهروندان در محیطهای عمومی حساسیت ویژهای دارد.
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