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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۰

هفته دوم لیگ بیست و ششم؛

استقلال چگونه نساجی را شکست داد؟

استقلال چگونه نساجی را شکست داد؟

تیم فوتبال استقلال با ارائه عملکردی خوب مقابل نساجی موفق شد این تیم را شکست دهد تا به دومین پیروزی خود در لیگ برتر در فصل جدید دست یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر موفق شد با نتیجه یک بر صفر نساجی را شکست دهد و دومین پیروزی متوالی خود در فصل جدید را به دست آورد.

آمار ثبت‌شده از این دیدار نیز نشان می‌دهد استقلال در بیشتر فاکتورهای آماری برتری محسوسی نسبت به میزبان خود داشته است. آبی‌پوشان در این مسابقه ۶۱.۹ درصد مالکیت توپ را در اختیار داشتند و نساجی صاحب ۳۸.۱ درصد مالکیت بود.

استقلال در بخش هجومی نیز عملکرد بهتری داشت و در مجموع ۱۹ شوت به سمت دروازه نساجی زد که ۸ شوت در چارچوب قرار داشت. نساجی در مقابل تنها ۷ شوت به سمت دروازه استقلال داشت که ۳ مورد آن در چارچوب بود.

در شاخص امید گل نیز برتری استقلال کاملاً مشهود بود. شاگردان ریکاردو ساپینتو در این دیدار به ۱.۶۲ امید گل رسیدند، در حالی که شاخص امید گل نساجی ۰.۴۰ ثبت شد؛ آماری که نشان می‌دهد استقلال موقعیت‌های باکیفیت‌تری برای گلزنی ایجاد کرده است.

در بخش پاس نیز استقلال عملکرد بهتری داشت. آبی‌پوشان ۵۴۲ پاس به ثبت رساندند و دقت پاس آنها ۸۵.۱ درصد بود. نساجی نیز ۳۸۹ پاس داد که دقت پاس این تیم ۷۶.۶ درصد ثبت شد.

استقلال همچنین در نبردهای فردی برتری نسبی داشت و ۵۲.۵ درصد نبردها را به سود خود به پایان رساند، در حالی که سهم نساجی از این بخش ۴۷.۵ درصد بود.

از نظر تعداد خطا، نساجی ۱۲ خطا مرتکب شد و استقلال ۹ خطا داشت. هر دو تیم نیز یک کارت زرد دریافت کردند و هیچ بازیکنی از دو تیم با کارت قرمز از زمین مسابقه اخراج نشد.

به این ترتیب استقلال در کنار کسب سه امتیاز و ثبت دومین پیروزی فصل، از نظر آماری نیز نمایش برتری نسبت به نساجی داشت؛ موضوعی که در آمار مالکیت، تعداد شوت، امید گل، دقت پاس و موفقیت در نبردها به وضوح قابل مشاهده است.

کد مطلب 6921255

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    نظرات

    • مصطفی IR ۱۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
      3 0
      پاسخ
      ساپینتو؟

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