آیا مشرکان عصر جاهلیت موحد بودند؟/ نگاهی به توحید ربوبی در مذاهب اسلام

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «توحید ربوبی از وحی تا وهم» از سوی انتشارات پژوهشکده باقرالعلوم در ۲۴۲ صفحه به نویسندگی سیدمهدی حسینیخواه منتشر شد.
این اثر پژوهشی و تطبیقی به حقیقت توحید ربوبی، دیدگاه امامیه و وهابیت در یکی از بنیادیترین مباحث اعتقادی اسلام را بررسی کرده و با تبیین مفهوم ربوبیت بر اساس قرآن کریم و آموزههای اهلبیت (ع)، به نقد برداشتهای وهابیت از تقسیم توحید، نسبت «رب» و «اله» و ادعای موحد بودن مشرکان عصر جاهلیت میپردازد.
در این اثر، موضوعاتی همچون ربوبیت تکوینی و تشریعی، علم غیب، ولایت تکوینی، حکم به غیر ما أنزلالله، دموکراسی و پارلمان از منظر دو مکتب امامیه و وهابیت بررسی و تحلیل شده است.
نویسنده همچنین نشان میدهد که برداشتهای افراطی از مفهوم ربوبیت چگونه میتواند زمینهساز تکفیر مسلمانان و شکلگیری جریانهای خشونتگرا و تکفیری شود.
کتاب در سه بخش، به تبیین حقیقت ربوبیت و نقد مبانی وهابیت، بررسی ربوبیت تکوینی و مباحثی همچون علم غیب و ولایت تکوینی، و در نهایت ربوبیت در تشریع و نسبت آن با حکم به غیر ما أنزلالله، دموکراسی و پارلمان پرداخته است.
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