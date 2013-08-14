به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعهنویی در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر داماش گیلان در جمع خبرنگاران ضمن بیان مطلب فوق گفت: خیلی خوشحالم به شهر خدا بیامرز مادرم که اصلیتی رشتی داشت آمدم. از اینجا به مردم شهر رشت که فرهنگی غنی دارند، سلام میکنم و باید بگویم خاطرات شیرینی از این شهر داشته و دارم.
وی با اشاره به اینکه در روزهای گذشته روی نقاط ضعف و قدرت داماش کار کرده است، افزود: امیر عابدینی و افشین ناظمی از دوستان بسیار خوب من هستند و به خاطر داشتن این تیم به آنها تبریک میگویم. البته بیشتر به آقای عابدینی که یک مربی بومی و کاربلد را به عنوان سرمربی تیمش انتخاب کرده، تبریک میگویم. عابدینی مدیرعاملی است که مدیر فنی هم هست و راجع به فوتبال هم صاحب نظر بوده و من به ایشان اعتقاد دارم.
سرمربی تیم فوتبال استقلال اضافه کرد: برای بردن به رشت آمدهایم هرچند سال گذشته در دو دیدار رفت و برگشت به این تیم باختیم که شکست بازی برگشت خیلی تلخ بود. من دوست داشتم با برد قهرمانی را جشن بگیریم اما باختیم که آن نتیجه شکست تلخی برای من بود.
وی با تاکید بر اینکه در این هفته روی تاکتیکهای تیم داماش کار کرده، اظهار داشت: من به تیم خود اطمینان دارم و برای پیروزی و گرفتن 3 امتیاز این بازی به میدان میرویم، امتیازی که به ما برای باقی ماندن در کورس قهرمانی کمک میکند.
قلعهنویی در مورد اینکه چرا تیمش ایجاد موقعیت میکند اما در امر گلزنی ضعیف ظاهر میشود؟، خاطرنشان کرد: بازیکنان تیم باید در نواختن ضربات خصوصا ضربات آخر بیشتر دقت کنند. البته این مشکل در بازی با فجرسپاسی حل شده بود اما در دیدار با صبای قم بار دیگر برایمان پیش آمد. در آن بازی اصلا مستحق پیروزی نبودیم زیرا صبا بهتر از ما بازی کرد و نتوانستیم روی دروازه آنها ایجاد موقعیت کرده و یا از فرصتهای خود بهتر استفاده کنیم.
وی بار دیگر اعلام کرد مطمئن باشید استقلال در بازی با داماش عملکرد نامطلوب خود در دیدار با صبا را جبران کرده و در این مسابقه پیروز میشود. قلعه نویی اضافه کرد: در بازی فردا پنجشنبه استقلال متفاوتی را در رشت مقابل داماش خواهید دید.
سرمربی تیم فوتبال استقلال در خصوص تیم داماش هم خاطرنشان کرد: هر چند این تیم یکسری از بازیکنانش را دست داده اما نفرات تاثیرگذاری همچون مهدوی و یک فوروارد خوب را در اختیار دارد و همین مسئله کارمان را برای رسیدن به پیروزی سخت میکند.
وی در مورد جدایی مجتبی جباری و مشکلات خط هافبک استقلال پس از رفتن این بازیکن اظهار داشت: جباری بازیکن بزرگی است ولی یکی دو بازیکن به نامهای جمشیدیان و لاوره را جذب کردیم که فعلا شرایط بازی را ندارند. البته نمیخواهم در مورد بازیکنانی که باشگاه نتوانست جذب کند، صحبت کنم.
قلعهنویی در پاسخ به این سوال که تمرکزش روی بازی با داماش است یا دیدار با بوریرام در لیگ قهرمانان آسیا گفت: تمام بازیها برای ما مهم است و داماش و بوریرام تایلند نداریم. در این روزها همه بازیها را جدی میگیریم و با قدرت در هر مسابقهای به میدان میرویم.
دیدار تیمهای داماش گیلان و استقلال تهران در چارچوب هفته پنجم لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور ساعت 19:30 روز پنجشنبه در ورزشگاه عضدی رشت برگزار خواهد شد.
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