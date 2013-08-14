به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی رحمتی، دروازهبان تیم فوتبال استقلال در گفتگو با سایت این باشگاه در مورد آخرین وضعیت آبیپوشان پیش از دیدار با داماش گیلان در هفته پنجم رقابتهای لیگ برتر به سوالات زیر پاسه داد:
* در مورد آخرین وضعیت استقلال صحبت کنید؟
- خدا را شکر تمرینات خوبی را پشتسر میگذاریم و از همه لحاظ آماده دیدار فردا مقابل داماش هستیم.
* بازی مقابل داماش را چه طور ارزیابی میکنید؟
- بازی سختی است. آنها در دیدار قبلی خود شکست خوردهاند و با انگیزه بالا به مصاف ما میآیند. ما هم برای اینکه بتوانیم خود را به صدر جدول نزدیکتر کنیم، باید به دنبال ارائه یک بازی تماشاگرپسند باشیم تا پیروزی را کسب کنیم.
* استقبال هواداران در این چند بازی گذشته چه طور بوده است؟
- دست تکتک آنها را به گرمی میفشاریم. آنها در چهار دیدار گذشته استقبال خوبی از ما داشتهاند و حمایت خوبی از ما کردهاند. امیدوارم بتوانیم با ارائه فوتبال زیبا رضایت آنها را جلب کنیم.
* یک هفته دیگر باید به مصاف بوریرام تایلند بروید؟
- بازی سختی است آنها در مرحله قبلی تیم بنیادکار ازبکستان را حذف کردهاند و این نشان میدهد حریف آسانی برای ما نخواهند بود، ولی چون بازی خانگی است تلاش میکنیم با حمایت صد هزار هوادار نتیجه خوبی مقابل این تیم کسب کنیم تا در دیدار برگشت کار راحتتری در پیش داشته باشیم.
* بین هواداران استقلال خیلی محبوب هستید؟
- این نظر لطف مردم و هواداران است. من وظیفهام را تنها به عنوان بازیکن در زمین انجام میدهم. همیشه از لطف هواداران استقلال نسبت به خودم تشکر میکنم.
* در چند سال اخیر همیشه جزو بهترین دروازهبانان ایران هستید؟
- خیلی عوامل نقش دارند. من همیشه سالم زندگی میکنم و خانواده و همسرم نیز همیشه در این راه به من کمک میکنند. تمرین خوب داشتن و همچنین حضور مربیان خوبی مثل حمید بابازاده که در این دو سال خیلی برایم زحمت کشیده است.
نظر شما