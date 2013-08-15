پیکر 92 شهید دفاع مقدس به آغوش کشور بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم در منطقه عملیاتی شلمچه در خرمشهر جایی که در آن هزاران نفر از جوانان این کشور در دفاع از خاک ایران جان خود را تقدیم انقلاب کردند انجام و در آن پیکر 92شهید دوران دفاع مقدس وارد کشور شد.



در این مراسم علاوه بر اینکه پیکر این شهدا از مقامات عراقی تحویل گرفته شد، پیکر 61 سرباز عراقی تفخص شده در کشور نیز به کشور عراق تحویل داده شد.



پیکر شهدای ایرانی در تفحص صورت گرفته از سوی کمیته جستجوی مفقودین در خاک عراق در شبه جزیره فاو در جنوب استان بصره و میدان نفتی مجنون یافت شد.



این مراسم با حضور مقامات لشکری و کشوری و حضور مردم و زائران کاروانهای راهیان نور برگزار شد. همچنین نمایندگان کمیته بین المللی صلیب سرخ بر این مراسم تبادل اجساد سربازان عراقی با شهدای دفاع مقدس نظارت کردند.









