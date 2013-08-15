طرح شبنم در گلستان بهینه اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله وفایی صبح پنجشنبه در جلسه مجمع عمومی اصناف و اتحادیه های گرگان افزود: شبکه بازرسی و نظارت مردمی که به اختصار شبنم معرفی شده، طرحی است که با پیشنهاد و پیگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور شفاف‌سازی گردش کالا و اطلاع از اصالت و عدم قاچاق بودن آن استفاده می‌شود.

وی ضمن تقدیر و تشکر از اصناف به جهت حضور گسترده در خلق حماسه سیاسی گفت : اصناف و بازاریان طی ادوار مختلف با حمایت قاطعانه از نظام جمهوری اسلامی وفاداری خود را به امام راحل، مقام معظم رهبری و دستاوردهای انقلاب اسلامی نشان داده و پشتوانه قوی و محکمی برای نظام بوده و هستند.

وفایی اظهار داشت: اصناف و بازاریان در سالی که گذشت به جهت تامین مایحتاج مردم مشارکت فعالانه داشته و با توجه به تحریمهای ناجوانمردانه دشمنان علیه نظام و کشور دوشادوش و همپای دولت و بخشهای خصوصی دیگر نقش ارزنده و بسزایی در تنظیم بازار ایفا کردند و امیدواریم در سالجاری پس از خلق حماسه سیاسی ، شاهد خلق حماسه اقتصادی هم با حضور و همکاری اصناف و بازاریان باشیم .

وی با اعلام خبر تأسیس بانک اصناف افزود: هر واحد صنفی می‌تواند در این بانک سرمایه‌گذاری کند، البته بازاریان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به اتحادیه صنفی مربوطه یا مجمع امور صنفی مراجعه کنند.وفایی همچنین از حضور فعالانه نماینده مجمع استان تشکر کرد و اظهار داشت : نماینده مجمع استان باید تلاش کنند تا در هیات مدیره اصناف کشور دارای جایگاه و کرسی مناسبی باشند .

وی همچنین از اجرای طرح ساماندهی واحدهای صنفی فاقدین پروانه کسب در استان خبر داد و افزود آخرین مهلت ثبت نام و تشکیل پرونده جهت اخذ پروانه کسب موقت یکساله تا پایان مردادماه است.