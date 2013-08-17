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۲۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۰:۵۱

بازیهای آسیایی نوجوانان - چین

صدیقی به جودوکار کره جنوبی باخت و حذف شد

صدیقی به جودوکار کره جنوبی باخت و حذف شد

در آغاز رقابتهای جودو بازیهای آسیایی نوجوانان در نانجینگ اولین نماینده ایران از دور مسابقات حذف شد. 

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای جودو در دومین دوره بازیهای آسیایی نوجوانان امروز شنبه با حضور 130 جودوکار در نانجینگ چین آغاز شد که محمدرضا صدیقی دور نخست به نماینده کره جنوبی اخت و حذف شد. در وزن 55- کیلوگرم مردان که 27 جودوکار حضور دارند، محمدرضا صدیقی دور نخست به مصاف  "جانگ لی تائه" از کره جنوبی رفت و با یک امتیاز وازاری نتیجه را واگذار کرد و از دور مسابقات کنار رفت.
 
در ادامه مسابقات روز نخست فاطمه شعبانی در وزن 44- کیلوگرم دختران در میان 15 جودوکار دور نخست به دیدار "لی دائه چو" از چین تایپه می‌رود. 
 
کد مطلب 2116907

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