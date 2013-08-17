73 مزرعه پرورش ماهي در خراسان شمالي فعال است

ابراهیم گلداد در گفتگو با خبرنگار مهر، با بيان اين كه در خراسان شمالي هم اكنون در مجموع 73 مزرعه پرورش ماهي فعال است، اظهار داشت: از اين تعداد 53 مزرعه سردآبي، شانزده مزرعه گرمابي و چهار مزرعه نيز مخصوص پرورش ماهيان زينتي است.

وي اضافه كرد: از ابتداي سال جاري در مزارع پرورش ماهي فعال در اين استان يك ميليون و 100 هزار قطعه ماهي رهاسازي و از اين تعداد نيز 325 تن ماهي سردآبي برداشت شده است.

به گفته گلداد همچنين در اين مدت در شانزده مزرعه گرمابي استان نيز 10 هزار قطعه ماهي رهاسازي و 130 تن گوشت ماهي گرمابي نيز برداشت شده است.

وی با بيان اينكه بيشتر اين توليد به مزارع پرورش ماهي سردآبي اختصاص دارد، عنوان كرد: به طور كلي در اين مدت در مجموع 455 تن ماهی گرمابی و سرآبی در 69 مزرعه پرورش ماهی سردآبي و گرمابي خراسان شمالی تولید شده است.

گلداد همچنين با بیان اینكه هشت مزرعه پرورش ماهي در استان در زمينه تولید بچه ماهی نيز فعاليت مي كنند، افزود: سالانه سه میلیون و 900 هزار بچه ماهی سردآبی و گرمابي در اين مزارع تولید می شود كه از مجموع این تولیدات دو میلیون بچه ماهی در مزارع استان رهاسازی شده و یك میلیون و 900 هزار قطعه نیز به سایر استان ها حمل می شود.

وي همچنين در مورد توليد ماهيان زينتي در خراسان شمالي نيز با بيان اين كه در اين استان چهار مزرعه پرورش ماهيان زينتي فعال است، اظهار داشت: از ابتداي سال جاري در اين مزارع بيش از 150 هزار قطعه ماهي زينتي توليد شده است.

اين مسئول با بيان اينكه پیش بینی می شود تا پایان سال جاري، هزار و 200 تن ماهی گرمابی و سردآبی در استان تولید شود، با اشاره به اينكه سال گذشته هزار و 26 تن ماهی سردآبی و گرمابی در منابع آبی خراسان شمالي توليد شده بود، اظهار داشت: بر اين اساس توليد ماهي سردآبي و گرمابي در استان در سال جاري به نسبت سال پيش حدود هفده درصد رشد خواهد داشت.

وی با بيان اين كه غالب ماهیان گرمابی تولید شده در مزارع استان شامل ماهی آمور، فیتوفاک، کپور معمولی و کپور سرگنده بوده و بیشترین ماهی سردآبی تولید شده نیز قزل آلا است، عنوان كرد: شهرستان شیروان با تولید بیشترین میزان تولید ماهی در استان، نخستین تولید کننده ماهی در سطح خراسان شمالی است و پس از آن نیز شهرستان های بجنورد و اسفراین در رده های بعدی قرار دارند.

به گفته گلداد بیشترین مزارع پرورش ماهیان گرمابی خراسان شمالی در بخش گرمخان شهرستان بجنورد و مانه شهرستان مانه و سملقان واقع شده و سایر استخرهای گرمابی نیز در دیگر مناطق گرمسیر استان مستقر هستند.